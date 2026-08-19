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ಸಾಕುನಾಯಿ 'ಬಘೀರ' ನಿಧನಕ್ಕೆ ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಕಂಬನಿ: ಸರಣಿ ಫೋಟೋಗಳು ಶೇರ್

ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕುನಾಯಿಯ ನಿಧನಕ್ಕೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಷರತ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Jr NTR Mourns Loss Of Pet Dog Bagheera
ಸಾಕುನಾಯಿಯ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಕಂಬನಿ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2026 at 12:47 PM IST

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ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​​​ಟಿಆರ್​ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕುನಾಯಿ 'ಬಘೀರ'ನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ, ಬಘೀರ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಟುಂಬವಾದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ತಂದ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ನಿನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೌನವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ.

ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​​ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಘೀರನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, "ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೇ, ನೀನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿ ಮತ್ತು ನೀನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತೀ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಗೌರವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದವು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​ಟಿಆರ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಘೀರನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ನಾಯಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಘೀರನ ಮಿರರ್ ಫೋಟೋ, ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್ ನಟ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಘೀರನ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಟ ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಘೀರನನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತಿಮ ಚಿತ್ರ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ನಟ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ, ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ನ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬೆಂಬಲದ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದರು. ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು, ಇತರರು ತಮ್ಮ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಭುಜದ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ಗೆ ಈ ನಷ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ದಿನಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.

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ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ನ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆರ್ತ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಭುಜದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, "ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. KIMSನಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ಭುತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಬೆಂಬಲ ತಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

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ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​ಟಿಆರ್​​ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಮರಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ 2026ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಜೂನ್ 11, 2027ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎನ್​​ಟಿಆರ್-ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ಗಾಗಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ನಿರ್ದೇಶನದ ದೇವರ: ಭಾಗ 2 ಕೂಡಾ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

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ಸಾಕುನಾಯಿ ಬಘೀರ ನಿಧನ
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