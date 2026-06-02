ಮೊಮ್ಮಗನ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉಡುಗೊರೆ: ತಾತ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮೊಮ್ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ಭಾವುಕ
ಮೊಮ್ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ನ 11ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಊಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 2, 2026 at 4:45 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿ, ನಂತರ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಜಗ್ಗೇಶ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯದ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡುವೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ನವರಸನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ 11ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಊಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಹಿರಿ ಮಗ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರ ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚೆಂದದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
''ಮೊಮ್ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಾತ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅವನ ಸಂತೋಷ ಕಂಡು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಾತ 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ 5 ಪೈಸೆಯನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕನಾದೆ. ಅಂದು ನನ್ನ ತಾತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಹರಸಿದ ಬೀಜಮಂತ್ರ ಕಂದ ವಂಶಕ್ಕೆ ನೆನೆಪಿಡುವಂತ ಧಾತನಾಗು ಈಶನಾಗು ಎಂದು. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ತಾತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಸೆಯಂತೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ.. ಇಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಗುಣವಿರುವ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲು ದೇವರಕಾಣು, ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಬಾಳು ಎಂದು ಹರಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ತಾತ ಅಂದ್ರೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅರ್ಜುನ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ನೋಡಿ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ್ ತಾತನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಾತ-ಮೊಮ್ಮಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ Gold Digger ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು Diamond Digger, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಜ್ರ': ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ
ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ನೀವೇ ದೇವರ ಥರ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆಳಸಿ ಸಾಕು ಸರ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಯರ ಕರುಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇರಲಿ' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅರ್ಜುನ್.. ರಾಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ರೆಡಿಯಾದ ಬೇಬಿ ರೀತು ಸಿಂಗ್