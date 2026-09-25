'ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ': ಸಹನಟಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ - ನಟ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಗೋವಿಂದ ಅವರು ರೂಪ ಸಿನಿಮಾ ಸಹನಟಿ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಣಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಸುತ್ತಲಿನ ವದಂತಿ ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ನಟನೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 3:34 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 3:53 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ 'ರೂಪ' ಸಿನಿಮಾ ಸಹನಟಿ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಣಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಚಾ ರಾಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪಿಸಲಾದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡವು.
ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಗೋವಿಂದ, ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
#WATCH | Mumbai | On reports on him participating in a reality show, Actor Govinda says, "Nothing has been decided yet. Talks are underway. I might do a show in the future, but nothing is confirmed right now... I don't watch many reality shows. If I find something interesting, I… pic.twitter.com/shQ7TKKvtk— ANI (@ANI) September 24, 2026
"ನನ್ನ 'ರೂಪ' ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಾನು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಚಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದವು. ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಣಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು (ನಟನೆ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾದ ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗೋವಿಂದ, ತಮ್ಮನ್ನು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಇದು ಯಾರ ತಪ್ಪೂ ಅಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾದ ಕ್ಷಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ, ಆ ನಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವುದು ಆ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಅನೇಕರು ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಯಾರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಗೋವಿಂದ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು. ''ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದರು.
ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಗೋವಿಂದ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹನಟಿ ಸ್ವರ್ಣಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಟೀನಾ ಮತ್ತು ಯಶವರ್ಧನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
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ನವನಟಿ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಣಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ರೂಪಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ, ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಪುತ್ರ ಯಶವರ್ಧನ್ ಅಹುಜಾ ಅವರು 'ಹೀರೋ ಕಿ ಹಾರೊರಿನ್' (Hero Ki Horrorine) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2027ರ ಜನವರಿ 7ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ, ನಿತಾಂಶಿ ಗೋಯೆಲ್, ಜೇಮಿ ಲೀವರ್, ಚಂಕಿ ಪಾಂಡೆ, ಬ್ರಿಜೇಂದ್ರ ಕಾಲಾ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ರತ್ ಕೌರ್ ರಾಂಧವಾ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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