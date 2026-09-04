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ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕೇಳಬೇಡಿ; 'ಮೈಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು' - ಪುತ್ರನ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕೇಳಬೇಡಿ' ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Actor Duniya Vijay
ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2026 at 4:12 PM IST

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''ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ತೆರೆ ಬಿತ್ತು. ಇಂದು ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಮಗನ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಿತ್ತಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಕೋರ್ಟ್​​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ತಪ್ಪು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಪ್ಪೇ. ವಿಷಯ ಕೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಏನು ತೀರ್ಪು ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ (ETV Bharat)

ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ''ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ. ತಪ್ಪು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಯಾವುದೇ ಭೇದಭಾವ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಗ ಅಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇರುವುದೇ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದಲು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಿತ್ತಾಟಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಾನು ಹುಷಾರಾಗಿರು, ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರು, ಯಾರೂ ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ''.

''ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಮಾನರು. ಸದಾ ಮೈಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್​ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೇನೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕಾನೂನಿದೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾರೂ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಲಾರೆ. ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೇ. ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿ ದೋಷಿಯೇ? ನಿರ್ದೋಷಿಯೇ? ಅಂತಾ. ಅವತ್ತು ಮಾತನಾಡೋಣ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕರಣವೇನು? ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಓವರ್‌ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಹಪಾಠಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಸಾಮ್ರಾಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಸಹಪಾಠಿಯನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕಾರು ಓವರ್‌ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಗಲಾಟೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಪಹರಣ ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ.

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ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳು. ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರಾ? ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನೆಮ್ಮದಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ದೇವರಂತೆ ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಗಾಧವಾದದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆನೇ ಬಹಳ ಖುಷಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಆರ್​. ಆರ್​. ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲು

ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಪ್ರಚಾರ ಸಾಗಿದೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಮೋನಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ ವಿಚ್ಛೇದನ
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮಗನ ಹಲ್ಲೆ ಕೇಸ್
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