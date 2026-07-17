'ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ': ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸೋಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದವರಿಗೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ 'ಫೇಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 11:40 AM IST
'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್. ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಎಮೋಷನಲ್, ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಗೂ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರ್ಣ. 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್: ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್' ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 10ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಫೇಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂ ಒಡೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಮಗನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತಾದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕವು 'ನಕಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ' ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಪಕ-ನಟ ಧನಂಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಧನಂಜಯ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಹುತೇಕರು ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ ಪೈಸಾವಸೂಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಾ?
''ಬಹುತೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿರೋದೇ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ನಕ್ಕು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜನರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಮರ್ಶೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರೋದು. ಅದರಂತೆ ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಾರವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ'' ಎಂದು ಧನಂಜಯ್ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆಸೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ?
''ಇದು ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಈಗ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನವರು ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ತಂದು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ತಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೋ, ಆ ತರಹದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದೀರಿ. ಸದ್ಯ ನಟನಾಗಿ, ಗೀತೆರಚನೆಕಾರನಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ?
''ನಟನಾಗಿ, ಗೀತೆರಚನೆಕಾರನಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕನಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಅಷ್ಟೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್, ಟಗರು ಪಲ್ಯ, ಹೆಡ್ ಬುಷ್, ವಿದ್ಯಾಪತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಟರಾಗಿ, ಗೀತೆರಚನೆಕಾರರಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿರ್ದೇಶನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ?
''ನಿರ್ದೇಶನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದೊಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಾಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹೇಗನಿಸುತ್ತಿದೆ.?
''ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ?. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬಹದು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ'' ಅಂತಾರೆ ಡಾಲಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫಾದರ್ ಹುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಯ ಸಿಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಗ ಬೆಳೆಯೋ ಹಂತವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದ್ಯ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿವೆ?
ಅಣ್ಣ ಫ್ರಮ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ 666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರಲಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಈ ವರ್ಷವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು.
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'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್: ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್' ಜುಲೈ 10ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಜೊತೆ ನಾಗಭೂಷಣ್, ವಿನಯಪ್ರಸಾದ್, ಗೀತಾ, ಗುರುದತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಡಾಲಿ ಗೆಳೆಯ ಹರ್ಷ ಮುರುಂಡಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಶಶಾಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಹುಲ್ ರಾಯ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ನವನೀತ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ..
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