ETV Bharat / entertainment

'ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ': ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ರುವ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಾತು

ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ "ನಿಂದನೆ" ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿ 'ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಧ್ರುವ್ ವಿಕ್ರಮ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Actor Dhruv Vikram
ನಟ ಧ್ರುವ್ ವಿಕ್ರಮ್ (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2026 at 11:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಠಿಣ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅನುಪಮಾ ಅವರು ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಟ ಧ್ರುವ್ ವಿಕ್ರಮ್​​ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ನಟ ಧ್ರುವ್ ವಿಕ್ರಮ್​​ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶೋ ಒಂದರಲ್ಲಿದ್ದ ಧ್ರುವ್ ವಿಕ್ರಮ್​​ ಅವರನ್ನು, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೇ, ನಟ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

"ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ" ಎಂದರು.

ಧ್ರುವ್ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಗಮನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಟನ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. "ನೀವು ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗ, ಸುತ್ತಲಿನ ಸದ್ದು ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬಹುದು. ಸಬ್​ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವಾಗಲು ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಪಂಚವಿದೆ. ನೀವು ಆಂತರಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪದರವನ್ನು ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್​ಅಪ್​​ ನಂತರದ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಟ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಹಂತ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ದಾಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್​ಅಪ್​​ ನಂತರದ ಕಠಿಣ ಹಂತವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ನಾನದನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಧ್ರುವ್ ಹೇಳಿದರು. ಕಷ್ಟದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಂತರು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಂದನೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಟನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ವದಂತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: '2 ವರ್ಷಗಳ ನೋವು': ಪಾಸ್ಟ್​ ರಿಲೇಶನ್​​ಶಿಪ್​ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್

ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ "ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನೋವು, ದೈಹಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿನಾಶ" ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಿಲೇಶನ್​​ಶಿಪ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬದಲು ತಾನು "ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವಂತೆ" ಭಾವಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನುಪಮಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದಾದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರ ಹಂತವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಜಾತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ವಿರೋಧ: 'ಬಚ್ಚನ್' ಸರ್​ನೇಮ್​​ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಇದು!

ಬೈಸನ್ ಕಾಲಮದನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಬ್ಬರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಹನಗಳು ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದ್ದವು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ತಾವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

TAGGED:

ನಟ ಧ್ರುವ್ ವಿಕ್ರಮ್
ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್
ಅನುಪಮಾ ಧ್ರುವ ಬ್ರೇಕ್​ಅಪ್
ಅನುಪಮಾ ಧ್ರುವ್ ಲವ್
DHRUV VIKRAM REACTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.