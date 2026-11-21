'ನಾನು ರಾಜ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಥವಾ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಮಗ ಅಂತಾ ಯಾರೂ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು': ಧೀರೆನ್
ಪಬ್ಬಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಗೂ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 4:48 PM IST
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಗೂ ನಟ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ 2022ರಲ್ಲಿ 'ಶಿವ 143' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಪಬ್ಬಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಶಾಖಾಹಾರಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರಿ ಅಮೃತಾ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?
''ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಸರ್ಗೆ ಮೊದಲು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಖಾಹಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶೋಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಬಳಿಕ, ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹುಟುಕಾಟದ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ಸರ್ ನೆನಪಾದ್ರು. ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಸರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಂಬರ್ ಪಡೆದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆರ್ಪಿಸಿ ಲೇಔಟ್ನ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಗರ ಕಾಫಿ ಡೇನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಎರಡು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೇನೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಹಿಡಿಯಿರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೊರ ತರೋಣ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಥೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಒಲ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಳಿಕ ಝೂಮ್ ಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂತರ, ಈ ಕಥೆಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೀತಾ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋದೆವು. ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾಮನೇ (ಶಿವಣ್ಣ) ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಇದೀಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ನಟ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭವಾದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿದ್ರಿ. ಸವಾಲುಗಳೇನಾದ್ರು ಎದುರಿಸಿದ್ರಾ?
''ನನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶೇಡ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಅಪ್ಪು ಮಾಮನಿಗೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಅವರೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನರ್. ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಸದಾಶಿವನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು 15 ರಿಂದ 16 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ 63 ಕೆಜಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದೆವು. ಭರತ್ ಎಂಬುವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿಯೇ ನಾವು ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋದೆವು'' ಎಂದು ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಲಹೆ ಏನಾದ್ರು ಪಡೆದಿದ್ರಾ ಹೇಗೆ?
''ಹೌದು, ಸಂಜಯ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆವು. ಅವರ ಮಾತುಕತೆ, ದಿನಚರಿ, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸಲ್ಯೂಟ್.. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದಲೇ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗತಾನೆ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಪಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಥೆ ಇದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ? ಉಳಿದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?
''ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಜೊತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಭರತ್ ಜಿಬಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸರ್, ಡ್ಯಾನಿ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಸರ್, ಕೆಕೆ ಸರ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಮನ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆ, ಅಪ್ಪು ಮಾಮನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಕಲಿಯಲು ಕೂಡಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಮ ಕೂಡಾ ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿವ 143 ಬಳಿಕ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರ?
''ಸಾಕಷ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಲ್ಲು ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕಡ್ಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಡ್ಲೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ವಾ ಆ ತರಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ಅಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಥೆ ಓಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಇದೀಗ ಗೀತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಏಕಾಯಿತು?
''ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಬದ್ಧತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಾನು ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಥವಾ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಮಗ ಅಂತಾ ಯಾರೂ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಆ ದೇವರೇ "ನೀನು ಈ ತರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರು" ಎಂದಿದ್ದನೇನೋ. ಈಗ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಪರಸ್ಪರರ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಅನಿಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಇದೇನು ಕಷ್ಟನಾ ಅಂತೆನಿಸಬಹದು. ಅವರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ'' ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರ?
''ಹೇಳೋಕೆ ಸುಲಭ. ಅವರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡೆಯೋದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಜನ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಥೆ. ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಥೆಯಿಲ್ಲದೇ ಓಡದಿರೋದನ್ನು ನೊಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸಬರು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೇಯೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದ್ಯಾರು?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಕಥೆ ಕೇಳುತ್ತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಮನ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಉತ್ಸಾಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು. ಯಾರದ್ದೋ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಯುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರುತ್ತೇವೆ. ಶೂಟಿಂಗ್, ಪ್ರಮೋಶನ್ ಅಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಕಾಸರಗೋಡು, ಕೇರಳ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಡಿಕೇರಿ, ಶಿಮ್ಲಾ, ಬದ್ರಿ, ಜೈಪುರ್, ವಾರಣಾಸಿ ಅಂತಾ ಸುತ್ತಿದೆವು. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪಬ್ಬಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತಾ ಅನಿಸಿದ್ದೇನು?
ಶಿಮ್ಲಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೈನಸ್ 5 ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾನೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು 45 ಡಿಗ್ರಿಯ ವಾರಣಾಸಿ, ಜೈಪುರ್ ಅಂತಾ ಬಂದೆವು. ಆ ವೆದರ್ಗೆ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದೆವು. ಆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪಬ್ಬಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಗೆ ಮಹತ್ವದಾದ ಸಿನಿಮಾ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಪಬ್ಬಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯೇ ನಾಯಕ ನಟ. ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಶಾಖಾಹಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಶಾಖಾಹಾರಿ ಚಿತ್ರಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪಬ್ಬಾರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಧೀರೆನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೃತಾ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರ್ಮಾ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಹಿರಿಯ ನಟ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸಕುಟುಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭರತ್ ಜಿಬಿ, ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಗೋಭಟ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸುಮಾರು 165 ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
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