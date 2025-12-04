ETV Bharat / entertainment

ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರರ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ವಿಸರ್ಜನೆ

ದಿ.ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Deol family
ಡಿಯೋಲ್​​ ಕುಟುಂಬ (ANI)
Published : December 4, 2025 at 10:20 AM IST

ಹರಿದ್ವಾರ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ದಿವಂಗತ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಹರಿದ್ವಾರದ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬುಧವಾರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರು. ಪುತ್ರರಾದ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇತರೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಕರಣ್ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರು ಶ್ರವಣನಾಥ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹರ್ ಕಿ ಪೌರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಪಿಲಿಭಿತ್ ಹೌಸ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಪಂಡಿತ್ ಮೋತಿರಾಮ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಗಡ್ಡಿಯ ಯಾತ್ರಿಕ ಅರ್ಚಕ ರಾಹುಲ್ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅವರು ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಚಿತಾಭಸ್ಮ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದತ್ತ ತೆರಳಿತು.

ಚಿತಾಭಸ್ಮ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಪುರೋಹಿತರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಪಂಡಿತ್ ರಾಹುಲ್ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ 10 ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ತಿಳಿಸಿದರೆಂದು ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಡಿಯೋಲ್​ ಕುಟುಂಬ ಧರ್ಮೇಂದ್ರರ ಸಹೋದರ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. 89 ವರ್ಷದ ನಟ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನವೆಂಬರ್​ 24ರಂದು ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಅಂದೇ ವಿಲೇ ಪಾರ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪವನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್​ ದಿಗ್ಗಜರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ನ.27ರ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಬಾಂದ್ರಾದ ತಾಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬ "ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ರೇಖಾ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೋನು ಸೂದ್, ನಿಮ್ರತ್ ಕೌರ್, ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್, ಫರ್ದೀನ್ ಖಾನ್, ಅನು ಮಲಿಕ್, ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್, ಅಬ್ಬಾಸ್-ಮಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ತರಿಸಿದೆ. 60 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ. 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

