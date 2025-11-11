ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ: ಆಮೇಲೇನಾಯ್ತು?
ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸೋ ಮೊದಲು, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವರ ಜೀವಮಾನದ ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2025 at 5:31 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವದ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಫನ್ ಸ್ಟೋರಿಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಖ್ಯಾತ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದೇ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನುಸುಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ 'ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಶ್ಯಾಡೋ'ದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 1952ರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ. ತಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಢನಿಶ್ಚಯವಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ, ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಡೆದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಯಾರೂ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟನ ಕೋಣೆ ಬಳಿ ತಲುಪಿದರು. ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆಯಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯದವರೆಗೆ: ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಗೆದ್ದ ಪ್ರೇಮ್ಕಹಾನಿಯಿದು
"ನಾನು ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಸುಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ತಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ನಾನು ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೋದೆ'' ಎಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 1958ರಲ್ಲಿ, ವಿಧಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿತು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಂದರಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ವಿಜೇತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ದಿಲೀಪ್ ಸಾಹಬ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆ ದಿನ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೇಗಿದೆ?: ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸಂದರ್ಶನ
ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ನೆನಪುಗಳು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ತಾರೆಯರ ಮೇಲಿನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮುಗ್ಧ ಅಭಿಮಾನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವತಃ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋವರೆಗೆ, ಅವರ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ.