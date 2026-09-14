ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಪುತ್ರನಿಗೆ 'ಎರೆಯ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ, ಅರ್ಥವೇನು? ಕಂದನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್
ಎರೆಯ - ಪುರಾತನ ಕನ್ನಡ ಪರಂಪರೆಯ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಪದ. ಒಡೆಯ, ಸ್ವಾಮಿ, ಅಧಿಪತಿ ಎಂದರ್ಥ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಅರಸರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಸರು. ಉಳಿದ ಅರ್ಥ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2026 at 11:42 AM IST
ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರಿಂದು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಹೆಸರನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದನವನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ಇದೇ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ ಇದೀಗ ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಂಪತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜೀವಗಳು, ಮಗನನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ರಿ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ, ಇಂದು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರೆಯ, EREYA.
'ಎರೆಯ' - ಪುರಾತನ ಕನ್ನಡ ಪರಂಪರೆಯ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಪದ. ಇದರ ಅರ್ಥ ''ಒಡೆಯ, ಸ್ವಾಮಿ, ಅಧಿಪತಿ'' - ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಅರಸರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಸರು.
ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ, ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮಹಾರಾಜ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರಾಗಿಯೂ Ereya ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಜರ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪುಟ್ಟ ಅಧಿಪತಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ರಾಜ. ನಮ್ಮ ''ಎರೆಯ''. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿ: ಡಾಲಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಧನಂಜಯ್, ಧನ್ಯತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ಧನ್ಯತಾ ಮೂಲತಃ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರು. ದಂಪತಿಗೆ 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ನಾಮಕರಣ ನೆರವೇರಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಹೆಸರು: ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಕ್ಷೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಹೆಸರಿರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಾಲರ್/ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾವು ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಟಗರು ನಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೀರಿ? ಮಗನ ಹೆಸರು ಏನು? ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾಲಿ. ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯುತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಸರನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.
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ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳೀಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರು ಎರೆಯ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಓರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂದನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕಂದನಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ.
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