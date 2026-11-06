ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಯಶ್ ನಟನೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 127.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 12:22 PM IST
ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕಥೆ ರವಾನಿಸಿದ ರೀತಿ, ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ, ದೃಶ್ಯವೈಭವಗಳು ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 127 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧನಂಜಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬರಹದಲ್ಲೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುವ ಅವರೀಗ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' ಮೊದಲ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 127.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 77.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 64.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಈಗಾಗಲೇ ರಾಮಾಯಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೆಸರಾಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''ರಾಮಾಯಣ... ಈ ಚಿತ್ರದ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವನವಾಸದ ನಂತರದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು... ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು'' ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಕೂಡಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನನ್ನ ಸಲಾಂ. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ನಟನೆ, ಯಶ್ ಅವರ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆಯವರ ಅಭಿನಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದರು.
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ಗಾಯಕ ಬಾದ್ಶಾ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಚಿತ್ರ ನೋಡುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು. ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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