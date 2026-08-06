ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲು ರೆಡಿಯಾದ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ: ಆಪ್ತರು ಹೇಳೋದೇನು?
ಸದ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರೋ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ತಡವಾಯಿತು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಚಿಸದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಆಪ್ತರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 6, 2026 at 9:01 PM IST
ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹಾಗು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮ್ಯಾನರಿಸಂನಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ. ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾದ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಸುದೀಪ್, ದರ್ಶನ್, ಯಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ನಟರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ.
ಸದ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರೋ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ತಡವಾಯಿತು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಚಿಸದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಆಪ್ತರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ನಡುವೆ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆತನದ ಜೊತೆಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಹಾಗು ಅವರ ಜೊತೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದರ್ಶನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸಹನಟನಾಗಿ ನೋಡದೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನಂತೆ, ದೇವರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ, ಅವರ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹೀಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಾವನಾ ಎಂಬುವವರ ಜೊತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಅದ್ದೂರಿತನವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ದಿನ ಮುಂದೂಡುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದರ್ಶನ್.
ಹೌದು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರಿಗೂ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಪೊಲೀಸರು ಅವರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.
ತನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ, ಸದಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಣ್ಣನಂತಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಅಂತಹದೊಂದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ನೋವಿನಲ್ಲಿಯೇ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಹೊರಬರುವವರೆಗೂ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಬಳಿ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರಂತೆ.
ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಆಪ್ತರು ಹೇಳುವಾಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಹಾಗೂ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಯವರಿಂದ ಮದುವೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನಲೆ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ದರ್ಶನ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುವುದು ಬೇಡ. ಮದುವೆ ಆಗಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಣ್ಣನಂತಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಈ ರೀತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೂ ಮಣಿದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಈಗ ಮದುವೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಜಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವತಃ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಗೂ ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳತಿಯೊಡನೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ದರ್ಶನ್ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ಶುಭಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗು ಇರೋದಂತು ನಿಜ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ತರು.
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