ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ: ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಸಂದರ್ಶನ
ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ' ಬಗ್ಗೆ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 6:45 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 7:18 PM IST
ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (CJP) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಸುಮಾರು 26 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ಫೈನಲಿ, ಶನಿವಾರ (ಜು.25) ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್: ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
''ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಹೋರಾಟದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸಿಜೆಪಿ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಸಿಜೆಪಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು (ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ) ಅನ್ನೋದಿದೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ. ಈ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೈವಾಡ ಇದೆಯಾ? ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನೀಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ. ನೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಬಡವರಿಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಧಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ನೀಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೇ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್: ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು?
''ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರನ್ನು ಮನವೋಲಿಸಲು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾ? ಹಾಗೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ರೀತಿ ಅದು. ಇನ್ನು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೇರೆಯವರೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ. ಆದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾದವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ'' ಅಂತಾರೆ ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ.
ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್: ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ವಾ?
''ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ರೆ, ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಇಟ್ಟ ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು - ಮೃತ ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆದ್ರೆ, ಸಿಜೆಪಿಯವರು ಯುವಜನಾಂಗವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಅಲ್ಲ. ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇಂದು ಧಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್, ನಾಳೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಸಚಿವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿಜೆಪಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್: ನೀವೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇನು?
''ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ, ಆದಿವಾಸಿ ಸಂಘಟನೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ, ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ... ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುನ್ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನವ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3,000 ಪಕ್ಷಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ರೆ, ಯಾವೊಂದು ಪಕ್ಷವೂ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್: ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲು ಹಣ ಬಲ, ಜಾತಿ ಬಲ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸವಾಲೆನಿಸುತ್ತದೆ?
''ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲು ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಏಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೋರಾಟಗಾರರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನವ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ'' ಅಂತಾರೆ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ.
ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್: ಈಗಾಗಲೇ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡಾ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೂ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ?
''ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವರ ಐಡಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವರು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3000 ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಂದ್ರೆ ಅದು ಫೆಲ್ಯೂರ್ ಅಂತಾ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪದಿರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿರಬಹುದು'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್: ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರೇನು? ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ?
''ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಶಾಸಕಾಂಗದ ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ (2027ಕ್ಕೆ) ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಕೂಡಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್: ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇನು?
''ವಿವಾದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ವಿವಾದ ಆದಾಗ ಜನರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೀಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತಾ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ'' ಅಂತಾರೆ ಚೇತನ್.
ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?
''ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳ ರಣರಂಗವಿದೆ. ಟೀಕೆಗಳು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ನಾನು ಹೇಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಟೀಕೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಿವಿಮಾತು'' ಎಂದರು.
ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್: ನೀವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ?
11 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಾನು ಅಮೆರಿಕ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದವನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ದೃಢವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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