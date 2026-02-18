'ಪಬ್ಬಾರ್'ಗಾಗಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಿ ಶರ್ಮಾ: ಎಸ್ಪಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಸಹೋದರ
ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಪಬ್ಬಾರ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 18, 2026 at 1:57 PM IST
ದೊಡ್ಮನೆ ಕುಡಿ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರಿ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಪಬ್ಬಾರ್'. 'ಶಾಖಾಹಾರಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಾಯಕ ನಟ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಿ ಶರ್ಮಾ 'ಪಬ್ಬಾರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೊಸ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್, ವಿಭಿನ್ನ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವರೀಗ ಪಬ್ಬಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಎಸ್ಪಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೇಕ್ಓವರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ನೋಟ, ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಖತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಕಾತರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ ಡೈಲಾಗ್ ಕಿಂಗ್ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಸಹೋದರ ನಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಿ ಶರ್ಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಕತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರುಡಕ್ಷನ್ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ಅವರು ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4 ನಿಮಿಷ 19 ಸೆಕೆಂಡುಗಳುಳ್ಳ ವಿಡಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಲುಕ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಹಿರಿಯ ನಟ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭರತ್ ಜಿಬಿ, ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಗೋಭಟ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಯೂರ್ ಅಂಬೇಕಲ್ಲು ಸಂಗೀತ, ವಿಶ್ವಜಿತ್ ರಾವ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.
'ಪಬ್ಬಾರ್' ಕ್ರೈಂ, ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಮ್ಲಾ ಬಳಿಯ ಪಬ್ಬಾರ್ ನದಿ ಈ ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಪಬ್ಬಾರ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಗೀತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ವರ್ಷ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.