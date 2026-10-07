ರಾಜ ದಶರಥನಾಗಿ 'ರಾಮಾಯಣ'ಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್: ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ
1987ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಂಡ ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ರಾಮಾಯಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 4:44 PM IST
ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಗಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದ ನಟ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಅವರೀಗ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ರಾಜ ದಶರಥ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂದು ಅವರ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೋಲೋ ಪೋಸ್ಟರ್, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನ ತಂದೆಯಾದ ದಶರಥನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, "ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ 'ರಾಮ'ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜನಾಗಿ ಅವರು ರಾಮಾಯಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ ದಶರಥನಾಗಿ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಅವರು ರಾಜ ದಶರಥನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅವರಿಗಿದ್ದ 'ರಾಮ'ನ ಗುರುತಿನಿಂದ ಭಿನ್ನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
1987ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಂಡ ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ರಾಮಾಯಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಚಿಖ್ಲಿಯಾ ಸೀತಾಮಾತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಲಹಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಹನುಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿ.ಧಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾವಣನಾಗಿ ದಿ.ಅರವಿಂದ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಮುಟ್ಟಿತ್ತು. 'ರಾಮಾಯಣ' ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಮೋಹಿತ್ ರೈನಾ, ಆದಿನಾಥ್ ಕೊಠಾರೆ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳ ಬೃಹತ್ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 6, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 8, 2026ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
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ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ 'ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್', 'DNEG' ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
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ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇತ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.