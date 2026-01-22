Video: ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ಗೆ ಮಗನಿಂದಲೇ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ: ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಾರಿ!
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸಿಕಂದರ್ ಖೇರ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 22, 2026 at 2:05 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಲ ಮಗ ಸಿಕಂದರ್ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಾರಿ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಿಕಂದರ್ ಖೇರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಿಕಂದರ್ ಖೇರ್, ಕಿರಣ್ ಖೇರ್ ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರ ಮಲಮಗ.
ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಮಗ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದಂತಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ನಟನ ಹಲ್ಲು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಆರಂಭವಾದ ಫನ್ನಿ ಮಾತುಕತೆ, ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷದ ನಂತರ ಕೊಂಚ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ತಂದೆ ಮಗ ಇದನ್ನು ಫನ್ ಆಗೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಹಲ್ಲು ತೆಗೆಯುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ತಂದೆ - ಮಗನ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅನುಪಮ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಖದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಊದಿದಂತೆ ತೋರಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಗ ಸಿಕಂದರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ, ಸಿಕಂದರ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಯಾರೋ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಅನುಪಮ್ ಅವರ ಮುಖದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಹೈ?" (ನೀನಿಗ ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದೀಯಾ) ಎಂದು ಶಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು.
ಸಿಕಂದರ್ ಅನುಪಮ್ಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಫನ್ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೂ ನೀಡಿದರು. ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದರೆ, ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವುದಾಗಿ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಝ್ಯಾದಾ ಜೋರ್ ಸೆ ಲಗಾ ನಾ, ಉಲ್ಟೇ ಹಾಥ್ ಕಾ ಮರುಂಗಾ, ನಾಕ್ ಪೆ ತೇರಿ, ನಾಕ್ ಟೋಡ್ ದೂಂಗಾ" ಎಂದು ಅನುಪಮ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಿಕಂದರ್ ಅವರು ತಂದೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ನಂತರ ಅನುಪಮ್ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷದ ನಂತರ, ಸಿಕಂದರ್ "ಕ್ಯಾ ಕರೋಗೆ ಆಪ್?" (ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ) ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅನುಪಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ದಿವಂಗತ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಸಿಕಂದರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅನುಪಮ್ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ ದೃಢವಾಗಿ "ನಹಿ ನಹಿ ನಹಿ ಬೇಟಾ (ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ಮಗ)" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅನುಪಮ್ ಮಗನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತಡೆದು, "ಐಸಾ ನಹಿ ಕರಾತೆ. ಮತ್ ಕರ್" (ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ) ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಿಕಂದರ್ ತಂದೆಯ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸವರಿದರು. ಆ ಫನ್ ಫೈಟ್ ಕ್ಷಣ ಮೃದುವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಸಿಕಂದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅನುಪಮ್ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ, "ನೀನಿದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮಗ ಸಿಕಂದರ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಗೀತೆರಚನೆಕಾರ ಮತ್ತು ಕವಿ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜೋಯಾ ಅಖ್ತರ್ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಪಮ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 1987ರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಯಾಂಬೊ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಿಕಂದರ್, "ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ (ಅಂಕಲ್), ಬೋನಿ ಕಪೂರ್, ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿ (ಲೆಜೆಂಡ್), ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಶೇಖರ್ ಕಪೂರ್ (ಅಂಕಲ್)... ಹಲ್ಲು ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ ಖೇರ್ ಸಾಬ್, ಎಂಜಾಯ್" ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ತನ್ವಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರವೀಗ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ಖೋಸ್ಲಾ ಕಾ ಘೋಸ್ಲಾ 2ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.