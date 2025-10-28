"ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ನಂಗಿಷ್ಟ": ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟ ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ
ಪಿಂಪ್ ಪಾತ್ರ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಟರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ನನಗಿಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ ನಟ ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ.
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಹಾಗೂ ವಿಲನ್ ಶೇಡ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ. ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಯಾಕೇ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೈಡ್ 1 ಹಾಗೂ ಸೈಡ್ ಬಿ, ಕೈವ, ಕೋಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋ ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇರುವ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು?
ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಅಂತಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶೃತಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಅಂತಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ನೀವು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದುಕೊಂಡ್ವಿ, ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ?
ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಚಿತ್ರ ಆದಮೇಲೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳು ರೆಡಿ ಇವೆ. ಬಹುಶಃ 2026, 2027, 2028 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2020ರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಅಭಿನಯದ ಮಧ್ಯೆ ಅಯ್ಯನ ಮನೆ ಅಂತಾ ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೆಟಲ್ ಆದ ಅಭಿನಯ ನಿಮ್ಮದು: ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋರು. ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಸಿರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಯವನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ, ನಾನು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದಾಗ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಕ್ರೂರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ, ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಾ?: ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು.
ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಿಂಪ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಏನು?
ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿಂಪ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಿಂಪ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಟರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಆದರೂ, ಸ್ವತಃ ನನಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಿಂಪ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಮು ಅಂತ. ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರ ಅದು. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಆದರೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೂ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಥರ ಆದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರಿಗೂ ಅದು ಬೋರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಶಶಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ರ? ;
ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮರ್ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ನಾನು ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಾ?:
ನನಗೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕನಸಿನ ಥರ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕನಸು ಅಂತಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ;
ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ನೋಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ, ಶ್ರಮ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಯ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯವನ್ನು ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದುತ್ತೇನೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ನಟರಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
