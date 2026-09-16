ಅನಂತ್ ನಾಗ್ಗೆ ದಾದಾಸಾಬೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ನಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ
ಅನಂತ ನಾಗ್ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನ- ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ ಕೆ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 11:05 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಅಂತಾ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್. ಬಯಲು ದಾರಿ ಚಿತ್ರದ ಸುಂದರ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್, ವಿ.ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ ನಂತರ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೂರನೇ ಕನ್ನಡಿಗ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಹಾಗೂ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತನೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ಗೆ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತಾ?
ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್: ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸಾರ್ ಗೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದು, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾ ಸ್ವತಃ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ್ರು. ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತುಂಬುಹೃದಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅಂಡ್ ನೋ ಅದರ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್ ದ್ಯಾನ್.. ಯೂ ನೋ, ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸಾರ್. ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ 'ದೇರ್ ಹೈ ತೊ ದುರುಸ್ತ್ ಹೈ' ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರಿ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ ಅಂತಾ ನಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದೆಯಾ?
ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್: ಸಾಕಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳಿವೆ. ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತಾನೇ ಅನ್ನಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಕಲೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಅನ್ಪ್ಯಾರಲಲ್ಡ್ ಎಂದರು.
ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೋಪಿಷ್ಟರು. ಅದು, ಇದು ಅಂತ. ಅದು, ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಕಲೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಆ ಫೋಕಸ್ ಇರುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾತಾಡೋಕೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅವರು ಕ್ಯಾರಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ನಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ಕರ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದರು.
ನಾನು ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಮರಿಯದೇ ಇರೋವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್... ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆಗೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀಲ್ ಫುಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ರೀಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು 50 ನಿಮಿಷ ಓಡುತ್ತೆ ಅದು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು 'ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್' ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಬಂದ್ರು. ಅವರ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರದ್ದೊಂದು ರೀಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, "ಇಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಒಂದು ರೀಲ್ ಆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ" ಅಂತ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆನೂ ನಮಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ದಿನ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ರೀಲನ್ನು 55ರಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲದನೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟುಹೋದ್ರು. ನಾನು ಅವತ್ತು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಬೇಕಾಯ್ತು. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಂತಹ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ನಟ ಹಾಗು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸಾರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂತಾರೆ ನಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಹಾಗೂ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಇದೆಯಾ?
ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್: ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅನಂತ್ ಸಾರ್ ಟಚ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ, ಅದೇ ಗೌರವ, ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ, ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ?
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೇ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಮಾತುಕತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು?
ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್: ನಾನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸಾರ್ ಹಾಗು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸಾರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ತರ ನಾನು ನೋಡೆ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಂತೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಂಕರ್ ಸಾರ್ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯ, ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾನೂ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷ್ಯ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾನೇ ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆದ್ರೆ ಯೂನಿಕ್ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧನ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆ ಮಾತು?
ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿರೋವನಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ತರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಲಾಷೆ ಅಂತಾರೆ ನಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್.
ಗುಜರಾತ್ನ ಏಕತಾದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22 ರಂದು 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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