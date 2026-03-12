ವಿರೋಶ್ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಶ್ ಜೋಡಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ್ದರು.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಫೆ.26ರಂದು ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ನಟ ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ಎಪಿಕ್: ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್'ನ ಮೊದಲ ಸಾಂಗ್ 'ಸಂಚಾರಮೆ'ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ-ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಣ ಇದಾಗಿದೆ.
ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಈ ಮೂವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ, "ಇದು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಮೆ ಹಾಡು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆವು. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇನ್ನೇನು ತರಬಹುದು?'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ನವವಿವಾಹಿತರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಸಂಚಾರಮೆ' ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಟನೆಯ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಎಪಿಕ್: ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್'ನ ಮೊದಲ ಹಾಡಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಗೋರೆಟಿ ವೆಂಕಣ್ಣ ಬರೆದಿದ್ದು, ವೆಂಕಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಶಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಈ ಹಾಡು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರ ಹೇಳ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಬೇಬಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ 'ಎಪಿಕ್: ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್' ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಸಹನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಆದಿತ್ಯ ಹಾಸನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸಿತಾರಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಚೂನ್ ಫೋರ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವರ ನಾಗ ವಂಶಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸೌಜನ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.