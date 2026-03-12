ETV Bharat / entertainment

ವಿರೋಶ್​​ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್​ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಶ್ ಜೋಡಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ್ದರು.

Anand Deverakonda with Virosh
ವಿರೋಶ್​​ ಜೊತೆ ಆನಂದ್​ ದೇವರಕೊಂಡ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 12, 2026 at 1:01 PM IST

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಫೆ.26ರಂದು ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ನಟ ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ಎಪಿಕ್: ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್'ನ ಮೊದಲ ಸಾಂಗ್​ 'ಸಂಚಾರಮೆ'ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ-ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಣ ಇದಾಗಿದೆ.

ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಈ ಮೂವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ, "ಇದು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಮೆ ಹಾಡು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆವು. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇನ್ನೇನು ತರಬಹುದು?'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್​ 4ರಂದು ನವವಿವಾಹಿತರು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಸಂಚಾರಮೆ' ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಟನೆಯ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಎಪಿಕ್: ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್'ನ ಮೊದಲ ಹಾಡಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಗೋರೆಟಿ ವೆಂಕಣ್ಣ ಬರೆದಿದ್ದು, ವೆಂಕಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಶಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಈ ಹಾಡು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಂನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರ ಹೇಳ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಬೇಬಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ 'ಎಪಿಕ್: ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್' ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಸಹನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಆದಿತ್ಯ ಹಾಸನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸಿತಾರಾ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಚೂನ್ ಫೋರ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವರ ನಾಗ ವಂಶಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸೌಜನ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

