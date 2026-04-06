'ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಮನಸ್ಸು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ': ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾವುಕ
ಭಾನುವಾರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 6, 2026 at 4:44 PM IST
ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ 83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಏಕೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಲೇಸಿ ಡೇಸ್" ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಭಾನುವಾರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬರಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದರು.
6 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಬಚ್ಚನ್, ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವ ದಿನಗಳು ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ರುಟಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸೋಮಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದಿನ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವುದು ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ, ಅಭ್ಯಾಸದ ಲಯವೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. "ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ... ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ... ದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರಹಸ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಹ ವಿರಾಮಗಳು ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಟ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು... ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಟ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾನುವಾರದಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಭೇಟಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಹಿರಿಯ ನಟ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಚ್ಚನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ಬಂದವು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ?" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾವುಕನಾದೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಪುಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿನ ನಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂತು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ನಟನು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರ ನಿಧನವನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅದನ್ನು ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಚ್ಚನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೀಸನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೂಡಾ ಇದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಚ್ಚನ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.