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ಬಿಗ್​ ಬಿ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂಬ ವದಂತಿ: ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್​

'ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Bollywood actor Amitabh Bachchan
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್ (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 12:55 PM IST

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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಈ ಅಂತೆ -ಕಂತೆಗಳು ಸ್ವತಃ ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಿಂದಲೇ ಹರಡಿದ್ದು. ಇದೀಗ, ಸ್ವತಃ ಬಿಗ್​ ಬಿ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ನ ( ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ) ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು.

" ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ, ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ.. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್.. ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಮರಳುವುದು.. ಈ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಅವಧಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ.... ನೀವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಸೋಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತದೆ.. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಂತ...." ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವದಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

Amitabh Bachchan Clarifies Viral 'Hospital, ICU' Blog Referred To Messi's Defeat
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ (Photo: Screengrab)

ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಾರೆಯ ಈ ಬ್ಲಾಗ್​ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೀಘ್ರವೇ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. 83 ವರ್ಷದ ನಟ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ, "ಆಟ ಮುಗಿದಿದೆ! ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ" ಎಂಬ ನಿಗೂಢ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡವು.

ಎಲ್ಲ ವದಂತಿಗಳಿಗೀಗ ತೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ... ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್... ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ... ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಐಸಿಯು ನಂತರ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಯ". ಈ ಹೋಲಿಕೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸೋತಾಗ, ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಯ ಎಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಭಾಯಿಕೊಳ್ಳುವುದು... ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿ ಸೋತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ... ಜನರು ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ... ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ನಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Amitabh Bachchan Clarifies Viral 'Hospital, ICU' Blog Referred To Messi's Defeat
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ (Photo: Screengrab)

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಟ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಅದು ಜೀವನದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಮಾನವ ದೇಹವು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರು. "ದೇಹವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲಿನಂತಲ್ಲ... ಸೋತ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗೆ ಎದುರಿಸಲು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ... ದೇಹವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು, ಬಹುಶಃ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ತನ್ನ ಪತನಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲು ಹೋರಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಬಚ್ಚನ್ ಹೇಳಿದರು.

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ಹಿಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಓದಿದ ನಂತರ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವು ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಟ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೇ ಹೊರತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ನಟನ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿಯ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ನ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಟಿಸಿದ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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