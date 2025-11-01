ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಹೋದರ ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ: ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಿರಂಜೀವಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕುಟುಂಬ ಸಾಕ್ಷಿ
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಹೋದರ ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ನಯನಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ನಯನಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಟ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.
ಸೊಗಸಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಪರಸ್ಪರ ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಈ ಜೋಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಪಾಪರಾಜಿಗಳೂ ಕೂಡಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಉಪಾಸನಾ, ಲಾವಣ್ಯ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರಗಳ ನಡುವೆ ಜೋಡಿ ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ವೈಟ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಯನಿಕಾ ಅದ್ಭುತ ರೆಡ್ ಟ್ರೆಡಿಶನಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೊಬಗು ಬೀರಿದರು.
ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಯನಿಕಾ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ... ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಿರಿಶ್, "ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಯನಿಕಾ ಜೊತೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ.. ಸಿರಿಶ್ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಹುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕುಟುಂಬ ಸಾಕ್ಷಿ: ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ, ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ, ಈ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2013ರಲ್ಲಿ 'ಗೌರವಂ' ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್, ಕೊತ್ತ ಜನ್ತ, ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು, ಒಕ್ಕ ಕ್ಷಣಂ, ಎಬಿಸಿಡಿ, ಉರ್ವಶಿವೋ ರಾಕ್ಷಸಿವೋ, ಬಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.