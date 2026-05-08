'ಪುಷ್ಪ 2' ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಭೇಟಿಯಾದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಂದೆ, ಪತ್ನಿ: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯದ ಭರವಸೆ

ಪುಷ್ಪ 2 ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಶ್ರೀ ತೇಜ್​ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Allu Arjun's Father, Wife Meet Injured Boy Sri Tej's Family
'ಪುಷ್ಪ 2' ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಂದೆ, ಪತ್ನಿ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 8, 2026 at 10:13 AM IST

'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಶ್ರೀ ತೇಜ್​ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾಯಕ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ತಂದೆ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನಿಡಿ ಶ್ರೀ ತೇಜ್​ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭ, ಬಾಲಕನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ರೀ ತೇಜ್​ನ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲು ಕುಟುಂಬದ ಈ ನಡೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

'ಪುಷ್ಪ 2' ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ (Video: ETV Bharat)

ಗಂಭೀರ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸಂಧ್ಯಾ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ 2 ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭ ನಡೆಯಿತು. ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಳಿ ಭಾರಿ ಜನಸಮೂಹ ಜಮಾಯಿಸಿತ್ತು. ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಥಿಯೇಟರ್ ಆವರಣದ ಹೊರಗೆ ಭೀಕರ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿತು.

ಶ್ರೀ ತೇಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ರೇವತಿ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. ಪರಿಣಾಮ, ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಪಿಆರ್ ನೀಡಿ, ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ತಾಯಿ ರೇವತಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆದ್ರೆ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀ ತೇಜ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ.

ದುರಂತದ ನಂತರ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ 2 ತಂಡವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿತು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲ್ ರಾಜು ಈ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಲಾ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಶ್ರೀ ತೇಜ್​​ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಘಟನೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ, ನಟನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು. ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಥಿಯೇಟರ್‌ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿ ನಂತರ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಈಗ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಶ್ರೀ ತೇಜ್ ಸಹೋದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಅವರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್​​​' ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕ್ರಶ್​ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ​​ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.

