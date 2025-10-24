ಕನ್ನಡ 'ಕಾಂತಾರ'ಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು 'ಪುಷ್ಪರಾಜ್' ಫಿದಾ: ಬೆರ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್; ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿ - ಟ್ವೀಟ್
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂವೀ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 24, 2025 at 8:02 PM IST
ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೂ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 125 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 818 ಕೋಟಿ ರೂಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ತೆಲುಗು ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಪುಷ್ಪ ಮೂವಿ ಮೂಲಕ ತನ್ನದೇ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸ್ವತಃ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯ, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Thank you @alluarjun avre for the lovely wishes.— Rishab Shetty (@shetty_rishab) October 24, 2025
Truly grateful for your warmth and support. More power and success to you always. ♥️ https://t.co/if03szo35f
ಅಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ ಟ್ವೀಟ್ ಹೀಗಿದೆ: "ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ. ವಾವ್, ಎಂಥಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ತರಹ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧನಾದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬರಹಗಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಮತ್ತು ನಟನಾಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಹಿರಿಯ ನಟ ಜಯರಾಮ್, ನಟ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರ ಅಭಿನಯ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮನೋಹರವಾಗಿತ್ತು. ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕೆಲಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು... ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಜನೀಶ್ ಬಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ಅರವಿಂದ್ ಎಸ್. ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಧರಣಿ ಗಂಗೆ 91 ಅವರ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿ. ಕಿರಗಂದೂರು ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪದಗಳೇ ಸಾಲದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕಾಗಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಹಾರ್ಟ್ ಇಮೋಜಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಟ್ವೀಟ್ನ್ನು ಮರುಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧನ್ಯವಾದ ಟ್ವೀಟ್: "ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರೈಕೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ" ಎಂದು ಇವರೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಇಮೋಜಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
