'ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು': ಲಗಾನ್ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್
ಲಗಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೂ ಮುನ್ನ ನಿತ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 14, 2026 at 3:56 PM IST
ಲಗಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೈನಂದಿನ ಆಚರಣೆಯು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
2026ರ ಜೂನ್ 15ಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿರುವ ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಭುವನ್ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 2026ರ ರೆಡ್ ಲೋರಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಟ ಪಿಟಿಐನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅಖಿಲೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ (ಅರ್ಜನ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು) ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುವ ಕೆಲ ಜನರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾನು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಕೇಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಖಾನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಗಾಯಂತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ನಾವು ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಅಮೀರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಲಗಾನ್" ಚಿತ್ರವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಗನೊಬ್ಬ ತಂಡವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ವ್ಯಾಪಕ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿತು. "ಲಗಾನ್" ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದ ನಟ ಕೊನೆಯ 10 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾವುಕನಾದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Video: ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಗುರುನಂದನ್ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಾಡಾನೆ, ಮುಂದೇನಾಯ್ತು? ನೋಡಿ
"ಲಗಾನ್" ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅನ್ಶೇವನ್ ಲುಕ್ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಶುದ್ಧ ಅವಧಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಧುರಂಧರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆದಿತ್ಯ, ಯಾಮಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ': ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ
"ಲಗಾನ್"ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸಿ ಸಿಂಗ್, ರೆಚೆಲ್ ಶೆಲ್ಲಿ, ಸುಹಾಸಿನಿ ಮುಲಾಯ್, ಕುಲಭೂಷಣ್ ಖರ್ಬಂದ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ರಘುಬೀರ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಅಭಿನಯ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಚಿತ್ರವು, ಚಂಪನೇರ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಅತಿಯಾದ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೇಸರಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತ್ತು.