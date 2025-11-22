ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರೀನಾ ದತ್ತಾ 16 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಳಿಕ 2002ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಇದೀಗ, ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ರೀನಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರೀನಾ ದತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸರಣಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್ ಇತರರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
'ಸೀತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ಚಿತ್ರನಟನಿಗೆ ರೀನಾ ಮನತುಂಬಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮಾಜಿ ಪತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ಪೈಸ್ಗೊಳಿಸಿ, ಎಕ್ಸಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹಾಜರಾದಾಗ.. ನನ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರೀನಾ ದತ್ತಾ 1986ರಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 16 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಳಿಕ 2002ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಮಕ್ಕಳಾದ ಇರಾ ಮತ್ತು ಜುನೈದ್ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೋರ್ಸ್ ನಂತರ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ 2005ರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆಜಾದ್ ರಾವ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ, ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಅಮೀರ್ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅವರು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಟ್ಟುಗೆದರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಮೀರ್ ಅವರು ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 2024ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಟನ ತಾಯಿ ಝೀನತ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ 90ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ, ಇರಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭದ ಕೆಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಚರಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಂದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 'ಸೀತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ಎಂಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಒಟಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಬಾ***ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.