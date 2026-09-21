'ನಟನೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ, ಹೋರಾಟ ನನ್ನ ಜೀವನ': ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜು ತೊರೆದಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್
''ಕಾಲೇಜುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 10:36 AM IST
ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ (ತಮಿಳುನಾಡು): "ನಾನು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ (ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ) ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಟನೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ. ಹೋರಾಟವೇ ನನ್ನ ಜೀವನ" ಎಂದು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯ ತಂದೈ ಪೆರಿಯಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಟ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳು, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ತಿರುಚಿ ಶಿವ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.
ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿವ ಅವರು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಕಾಲೇಜುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು, "ಕಾಲೇಜು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು, ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ತಾವು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಖ್ಯಾತ ನಟ ಪೆರಿಯಾರ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ತಾವು ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮಗೆ "ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು" ಕಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
''ಪೆರಿಯಾರ್, ಭಾರತಿ, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ, ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಂಬುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದರು'' ಎಂದ ನಟ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಒಂದು ರೂಪ ಮತ್ತು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, "ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತ ನಾಯಕರು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಒತ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮತ್ತು ಟಬು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಹಿಂದಿಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 2015ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನಂತರ 2022ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಇದೀಗ 3ನೇ ಭಾಗದ ಸರದಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.