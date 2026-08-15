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ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೀನ್​​ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ: ಯಶ್​ ಆಶ್ಚರ್ಯ!

ಬಾಲಿವುಡ್​ ಬೆಡಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ತಾರೆಯರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಚಾರ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.

Yash, Kiara Advani
ಯಶ್, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ (Song Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 1:08 PM IST

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ಕೆಜಿಎಫ್​​ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮೋಶನ್​ ಸಖತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಆಗೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್​ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೀನ್​ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್​​ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತ್ತು.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ಗಿಂತ ಮೊದಲು 'ಮಳೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ'ದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಯಶ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್, ಕಿಯಾರಾ ಅವರಲ್ಲಿ ರೈನ್​ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಸುಲಭವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

"ಕಿಯಾರಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಬಂದಾಗ, ಆ ಸೀನ್​ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತಿತನಾಗಿದ್ದೆ. ನಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಅವರಲ್ಲಿ 'ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಮಳೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕವರು ಇಲ್ಲ, ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಮಳೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಅವರು, 'ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದರು. ನಾನದಕ್ಕೆ, 'ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸುಲಭ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ" ಅಂತಾ ಯಶ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣ 100% ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯ ತಾವು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದೆವು. ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್​​​ರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

"ತದನಂತರ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ನಂತರವೂ 100% ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಟ್​ಗೆ ಬಂದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿತನಾಗಿದ್ದೆ. ಗೀತು ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನಾವು ಬೌನ್ಸರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಂತೆ ಇದ್ದೆವು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಕಿಯಾರಾ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಯಶ್​ ಹೇಳಿದರು.

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ಯಶ್​ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾನರ್​ ಮಾನ್​ಸ್ಟರ್​​​​ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್​​ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​​ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಶ್ ವಿತರಕನಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲು ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್​ 26ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್​​ಗಳಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ.

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TAGGED:

ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ರೈನ್​ ಸೀನ್
ಯಶ್
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KIARA ADVANI RAIN SEQUENCE

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