ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ರೀಲ್ಸ್​ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತ: ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ 23ರ ಯುವಕ; ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿ ಹೋರಾಟ

ದೆಹಲಿಯ ದ್ವಾರಕಾದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್​ ಮಾಡುವ ಯುವಕರ ಗೀಳು ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಸಂತೋಷ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಾಯಿಯೀಗ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರೋರ್ವರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಕಾರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ 23 ವರ್ಷದ ಮಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಾಯಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೀಲ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಗೀಳು ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿದ್ದರೂ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾ ದಕ್ಷಿಣದ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರೋರ್ವರು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ರೀಲ್ಸ್​ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್​​ ಲೈಸೆನ್ಸ್​​ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್​​ ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ 23 ವರ್ಷದ ಸಾಹಿಲ್ ಧನೇಶ್ವರ (Sahil Dhaneshwara) ಎಂಬುವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಹಿಲ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಯುವಕರ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಇನಾ ಮಕನ್ (Ina Makan) ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರಂದು, ನನ್ನ ಮಗ ಆಫೀಸ್​ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆರೋಪಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್​ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಡಿಯೋ, ವಾಹನವು ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಯು ರಸ್ತೆಯ ತಪ್ಪು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ, ಬಸ್ ಮುಂದೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಾಹನವು ಸಾಹಿಲ್‌ನ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಇದು ಅಪಘಾತವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಇನಾ ಮಕಾನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಸಂಪತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿ - ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನ ಈ ರೀಲ್ ಚಟದಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಅತಿವೇಗದ ಚಲನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಅವನ ತಂದೆ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ದ್ವಾರಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 281, 106(1), ಮತ್ತು 125(ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಿಂದ 3 ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅವರ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಕಳೆದ ವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2026) ಆರೋಪಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿತು.

ಅಂತಹ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಅವರ "ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋಷಕರ" ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ತಂದೆಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಇನಾ ಮಕನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ತಂದೆಯಂದಿರು ವಾಹನದ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ನೀಡದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

