ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಶೋಕ್ ನಿಧನ: ಶೂಟಿಂಗ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್
ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಶೋಕ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2025 at 1:42 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಶೋಕ್ ಸಾವಂತ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 27 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ತೀವ್ರ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ "ಅಶೋಕ್ ದಾದಾ" ಜೊತೆಗಿನ 2 ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಅವರನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್ ಬಿ ಪುತ್ರ, "ಅಶೋಕ್ ದಾದಾ ಮತ್ತು ನಾನು 27 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೂ ಅವರು ನನಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇವಲ ನನ್ನ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಣ್ಣ ದೀಪಕ್ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಶೋಕ್ ಸಾವಂತ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ನನ್ನ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡದ ಒಂದು ದಿನವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಹಾಯಕ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ, ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗು, ಅಪ್ಪುಗೆ ಮತ್ತು ಚಿವ್ಡಾ ಅಥವಾ ಭಕರ್ ವಾಡಿ ಅಂತಹ ತಿನಿಸುಗಳು ಅವರ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅಶೋಕ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ನಾನು ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಶಾಟ್ ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಮೊದಲು ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
''ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ, ಘನತೆ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಗುವಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಾದಾ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅಪ್ಪುಗೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಶೋಕ್ ಸಾವಂತ್'' ಎಂದು ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.