ಅಮೀರ್​​ ಖಾನ್​ ನಟನೆಯ 'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ OTTಗೆ ಎಂಟ್ರಿ

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ 'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ಓಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ಓಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜು (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 10, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ-ಡ್ರಾಮಾ 'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಓಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೋನಿಲೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯು ಸೋಮವಾರದಂದು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಆರ್.ಎಸ್.ಪ್ರಸನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು 2025ರ ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 250 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತುದಾರ ಗುಲ್ಶನ್ ಅರೋರಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಜೀವನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದೆದುರು ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಬದಲು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವು, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌ನ ರೀಮೇಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ 2007ರ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್​ನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಟಾಕೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೇ-ಪರ್-ವ್ಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿತರಣಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ವೀಕ್ಷಕರು ಸುಮಾರು 100 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್​​​ಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಸವಾಲು: ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ರಿಲೀಸ್

ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದ ಖಾನ್, "ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರೈವೆಟ್​ ಸಿನಿಮಾ ಚೈನ್. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಜೇಬಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನನಗೆ ಓಟಿಟಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಓಟಿಟಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಿಂದ ಆ 100-125 ಕೋಟಿ ರೂ. ನನಗೆ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ 100 ರೂ. ಗಳಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶ್​ಮುಖ್ ಮತ್ತು ಆಶಿಶ್ ಪೆಂಡ್ಸೆ, ಅರೋಶ್ ದತ್ತಾ, ಆಯುಷ್ ಬನ್ಸಾಲಿ, ರಿಷಿ ಶಹಾನಿ, ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣನ್ ಕೆ ವರ್ಮಾ, ರಿಷಬ್ ಜೈನ್, ವೇದಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಿಮ್ರಾನ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಸಂವಿತ್ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ನಮನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯುವಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಲವ್‌ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3‌' ಕಥೆ ಬರೆಯಲು 3 ದಿನ‌ ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಕೃಷ್ಣ

ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಣಾ ಪುರೋಹಿತ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಿ ನಿಧಿ ಶರ್ಮಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

