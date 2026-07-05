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ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮೂರನೇ ಮದುವೆ; ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಜತೆ ಸರಳ ವಿವಾಹ

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್​ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆ Actor Aamir Khan 3rd marraige ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್
ಸಂಗಾತಿ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಜತೆ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 5, 2026 at 3:15 PM IST

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ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಗಾತಿ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಟ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್​​ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಜತೆ​ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರಾದ ರೀನಾ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. "ಲಗಾನ್" ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್, ಹಾಸ್ಯನಟ-ನಟ ವೀರ್ ದಾಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್, ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಉದ್ಯಮದ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಈ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಟ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟನ ವಕ್ತಾರರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಅಮೀರ್​ ಅವರ 3ನೇ ಮದುವೆಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅಮೀರ್​ ಮಕ್ಕಳಾದ ಇರಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಹಾಗೇ, ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್ ಕೂಡ ಅಮೀರ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರ ಮಗ ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ, ಅಮೀರ್​ ಅವರ ಮಗ ಆಜಾದ್ ನಟನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಇದು ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್​ ಅವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. ನಟ ಈ ಹಿಂದೆ 1986 ರಿಂದ 2002 ರವರೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ - ಜುನೈದ್ ಮತ್ತು ಇರಾ ಖಾನ್. 2005 ರಲ್ಲಿ, ನಟ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಇವರಿಗೆ ಆಜಾದ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ.

ಖಾನ್ 2025ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಲೂನ್​ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್​​ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Watch: ಜು.5ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಜೊತೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ 3ನೇ ವಿವಾಹ; ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರಿದ ನಟ

TAGGED:

ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್
ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆ
ACTOR AAMIR KHAN 3RD MARRAIGE
ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್
AAMIR KHAN MARRIES GAURI SPRATT

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