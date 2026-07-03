ETV Bharat / entertainment

Watch: ಜು.5ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಜೊತೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ 3ನೇ ವಿವಾಹ; ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರಿದ ನಟ

ಇದೇ ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 5ರಂದು ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Aamir Khan Gauri Spratt
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 3, 2026 at 11:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇದು ಅಧಿಕೃತ! ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್ ಇದೇ ಜುಲೈ 5ರಂದು 3ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿರುವ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನವಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಗುರುವಾರದಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೀತಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಡ್ರೊ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಜುಲೈ 5ರಂದು ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ವಿವಾಹ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಿದರು.

ನಟ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್ (PTI)

"ಹ, ಮೇರಿ ಶಾದಿ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ 5 ಜುಲೈ ಕೋ, ಔರ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಛೋಟಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್​ ಹೈ. ಘರ್ ಪರ್ ಹಿ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ, ದೋನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆ ಸಾಥ್. ಬಹುತ್ ಹಿ ಖಾಸ್ ದಿನ್ ಹೈ ಹುಮಾರೆ ಲಿಯೇ. ಸಬ್ಕಿ ದುವಾಯಿಯ ಔರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಚಾಹೆಂಗೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೆ ಕಿ ಹಮ್ ಖುಷ್ ರಹೇ, ಔರ್ ಹಮಾರಾ ಸಫರ್ ಅಚ್ಛಾ ರಹೇ'' - ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್​.

(ಹೌದು, ನಾನು ಜುಲೈ 5ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಾವದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ).

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್​ ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು, ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಗೌರಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರು ಈ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್? ಅಮೀರ್​ ಜೊತೆ 2ನೇ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಲೂನ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ರೀಟಾ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಪುತ್ರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಇವರು ಬ್ಲ್ಯೂ ಮೌಂಟೇನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. 2004ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್​ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಎಫ್​ಡಿಎ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್​​ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಎಂಬ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಿಬ್ಲಂಟ್ ಸಲೂನ್ (BBlunt salon) ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ, 7 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಇವರು. 2025ರ ಮಾರ್ಚ್​ 14ರಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ನಟ, ''25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಪರಿಚಿತರು. ಕಳೆದ 18 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಾರಂಭ ಮದುವೆ ಸುತ್ತಲಿನ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ನಟ, ''ಜುಲೈ 5ರಂದು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ''​​ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

Aamir Khan Gauri Spratt
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ (IANS)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾರೀ ಗೌರಿ?, 18 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚೆಲುವೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್​​ ಡೇಟಿಂಗ್​​; ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್​ ಈ ಹಿಂದೆ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 1986ರಲ್ಲಿ ರೀನಾ ಜೊತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿ 2002ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ರೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಜುನೈದ್ ಮತ್ತು ಇರಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು 2005ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು 2021ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಮಗ ಆಜಾದ್​ಗೆ ಸಹ-ಪೋಷಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೀರ್​ ನಟನೆಯ ಎರಡೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರುವ ಗೌರಿ : ಪರಸ್ಪರ ಹಿಡಿಸಿದ ಗುಣ ಇದು

TAGGED:

ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್​ 3ನೇ ಮದುವೆ
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್
ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ 2ನೇ ವಿವಾಹ
ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಮಾಹಿತಿ
AAMIR KHAN GAURI SPRATT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.