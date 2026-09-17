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'ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ, ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಗೌರವ': ದಾದಾಸಾಹೇಬ್​ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಅನಂತ್​ ನಾಗ್​ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ

ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ 2024ರ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.

Sudeep and other celebrities congratulates Anant Nag
ಅನಂತ್​ ನಾಗ್​ಗೆ ಸುದೀಪ್​ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ (ETV Bharat, ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 12:11 PM IST

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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದನವನದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರನ್ನು 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಈ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಕೆವಾಡಿಯಾದ ಏಕ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭವು 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​​: ''ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಸದಾ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ - ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು''.

''ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿರುವ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ ಸಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹ ಗೌರವವಿದು ಸರ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್'' ಎಂದು ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ - ಬರಹಗಾರ - ನಿರೂಪಕ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಕಾಂತಾರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ 'ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಲಭಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಾಗೂ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ!. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಿರುವ ನೀವು, ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. 'ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಸರಗೋಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್, ನೀವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟರಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಹಲವು ಸಾಧನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅನಂತ್ ಸರ್​'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ ಚಂದ್ರು: ''ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯದ್ಬುತ ಕಲಾವಿದರು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು'' ಎಂದು ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್, ಮೈಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಬ್ಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ ಚಂದ್ರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​: ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ನಟ - ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​​ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ, ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಕಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸರ್'' ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್​ ಕುಮಾರ್: ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​ ತಾಯಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್​ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡಾ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮೇರುನಟನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಆ ದಂತಕಥೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2024'ಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಗರಾಜ್​ ಭಟ್​: ''ನಮಸ್ತೆ, ದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಅನಂತನಾಗ್ ಸರ್​ಗೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಸುದ್ದಿ. ಅನಂತ್ ಸರ್ ಸಾಧನೆಗೆ ದೀರ್ಘ ದಂಡ ನಮನ ಹಾಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಅನಂತ್ ಸರ್, ಜೈ ಸಿನಿಮಾ, ಜೈ ಜನತೆ, ಜೈ ರಾಜ್ಯ, ಜೈ ದೇಶ, ಜೈ ಬದುಕು'' ಎಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ, ಗಾಳಿಪಟ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​: ಕೆಜಿಎಫ್​, ಕಾಂತಾರದಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ, ''ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಲಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸಂದ ಸೂಕ್ತ ಮನ್ನಣೆ ಇದಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ರಮೇಶ್​ ಅರವಿಂದ್​​: ''ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ! ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ 'ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. 'ಹಂಸಗೀತೆ'ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 'ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ'ದವರೆಗಿನ ಅವರ ಪಯಣ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕ್ಲಾಸ್' (ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಿಕೆಯ ಪಾಠ) ಆಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಹಜ ನೈಜತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಟರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್'' ಎಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಎವರ್​ಗ್ರೀನ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ರಮೇಶ್​ ಅರವಿಂದ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಿನಕರ್ ತೂಗುದೀಪ: ''ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್! ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮದುವೆಯ ಮಮತೆಯ ಕರೆಯೋಲೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್'' ಎಂದು ದಿನಕರ್ ತೂಗುದೀಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಎಂ ಚೈತನ್ಯ: ''ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಭ್ರಮ'' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಚೈತನ್ಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಅನಂತ್​ ನಾಗ್
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ಸುದೀಪ್
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