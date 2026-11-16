ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಅಲ್ಪವಿರಾಮ! 'ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ' ಮೂಲಕ ಹಿರಿತೆರೆಗೆ ನಂದಗೋಕುಲ ಯಶ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಯಣ
ಎರಡೆರಡು ಯಶಸ್ವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಯಶ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೀಗ 'ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 3:49 PM IST
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ನಟ ಯಶ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ ಕಿರುತೆರೆ ಪಯಣಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ನೀಡಿ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೆರಡು ಯಶಸ್ವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
'ಸಿನಿಮಾದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತ ಸಮಯ': ತಮ್ಮ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಟ ಯಶ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್, ನಾನು ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಚಿತ್ರ ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇರುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಾಗಿಯೇ ನಂದಗೋಕುಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕೂಡಾ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ, ಸಿನಿಮಾದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತ ಸಮಯ ಎನಿಸಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ': ಸದ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿರುತೆರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಾನು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡೂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ವಾಹಿನಿಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿರುವುದು ನನ್ನ ಕಿರುತೆರೆ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಾಹಿನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಒಂದು ಶಿಕಾರಿಯ ಕಥೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್ 'ಶ್ರೀ' ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂದಾರ ಬಟ್ಟಲಹಳ್ಳಿ, ಸ್ಕಂದ ಅಶೋಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.
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ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿಯೋದು ಸಹಜ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಕೈಹಿಡಿದ್ರೆ, ಹಲವರು ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಯಶ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಲೋಕ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.