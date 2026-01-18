ETV Bharat / entertainment

'ಎಂದಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ': 'ಕೋಮು ತಾರತಮ್ಯ' ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಮು ತಾರತಮ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಇಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್
ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 18, 2026 at 1:19 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನ್ಸ್‌ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಂಗೀತ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು, ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲು ಸಿಕ್ಕ ಮಾರ್ಗ. ಭಾರತ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ. ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋವುಂಟುಮಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ."

"ನಾನು ಭಾರತೀಯನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯ. ಈ ದೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದ ವಿಡಿಯೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಮಾ ತುಜೇ ಸಲಾಂ..' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈಚೆಗೆ ಬಿಬಿಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವಿವಾದ ಎಬ್ಬಿಸಿವೆ.

"ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದೊಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದದ ವಿಷಯದಿಂದಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

"ನಾನು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಬಳಿಗೇ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಸೃಜನಶೀಲರಲ್ಲದ ಜನರು ಈಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೋಮು ವಿಷಯವೂ ಆಗಿರಬಹುದು" ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹಲವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ'

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

