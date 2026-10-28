ಉಪೇಂದ್ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿಧನ: ಸಿಲ್ಕ್ ಮಂಜು ಸರಳತೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ 'A' ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ
ಚಾಂದಿನಿ ಅವರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ!
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 9:48 AM IST
ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'A' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಂಜು ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, 'A' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಸಾಶಾ ಕೂಡಾ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ 'A'ಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಸಾಶಾ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ದುರಂತ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಾಂದಿನಿ, ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಂದಿನಿ ಅವರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು. ಚಾಂದಿನಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಗುವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ನಡುವೆಯೂ ಚಾಂದಿನಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ನಗುವಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೂಡಾ ನಗುವಿನ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ಷಣವು A ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನಗ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿತ್ತು.
ನಟನೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ವಿತರಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಚಾಂದಿನಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗವೆಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖರು ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಚಾಂದಿನಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. A ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ A ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ವಿ ಮರುಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, Aಯಂತಹ ಬೃಹತ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಪಾರ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರ ರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾದರು. ಉಪೇಂದ್ರ, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ದಿಗಂತ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಟನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಂಜು ಹಗಲು ವೇಷ, ಪ್ರತ್ಯರ್ಥ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ, ಸೈಕಿಕ್, ಟೆರರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
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