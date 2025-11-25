ETV Bharat / entertainment

'ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ' ಪ್ರಮೋಷನ್​​ಗೆ ಬಂತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸತೀಶ್ ಅವರ ದುಬಾರಿ ನಾಯಿ

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ಡಾ.ಲೀಲಾ ಮೋಹನ್ ಪಿ.ವಿ.ಆರ್ ಅವರ 'ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಶನ್​ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

'Nayi Ide Yecharike' movie Promotion
'ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ' ಪ್ರಮೋಷನ್​ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಶ್ವಾನ (Photo: ETV Bharat)
Published : November 25, 2025 at 12:18 PM IST

ಆನೇಕಲ್ (ಬೆಂಗಳೂರು): ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ​ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಕಡಬಂ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಶ್ವಾನ ಸೋಮವಾರದಂದು ಆನೇಕಲ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಜನರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಆನೇಕಲ್ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಈ ದುಬಾರಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಆನೇಕಲ್​​​ನ ಚೂಡಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಕಾಳಯ್ಯ ಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್​ ಆನೇಕಲ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಾಯಿ ಆಗಮನ ಜನರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಈ ಶ್ವಾನವನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದರು.

'ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Video: ETV Bharat)

ದುಬಾರಿ ನಾಯಿ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಸತೀಶ್ ಕಡಬಂ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆನೇಕಲ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತು. ನಾಯಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡ ಜನರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದರು.

ಆನೇಕಲ್ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಆನೇಕಲ್ ಭಾಗದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ನೀಡಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಎಎಸ್ಬಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೋಮೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

'Nayi Ide Yecharike' movie Promotion
'ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ' ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಶ್ವಾನ (Photo: ETV Bharat)

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸತೀಶ್​, ''ಈ ಮೊದಲು ಗೇಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತಾ ಬೋರ್ಡ್​ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಯಾರೂ ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ಒಳಗೆ ಬರಬಾರದು, ಭಯ ಬೀಳಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅದನ್ನೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ನಟನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮನೆ ತುಂಬಾ ನಾಯಿ ಸಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಗ್​ ಲವರ್​. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿಸೋಕೆ, ಅದ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶ್ವಾನವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ 28ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್​​ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ'' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

'Nayi Ide Yecharike' movie Promotion
'ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ' ಪ್ರಮೋಷನ್​​ (Photo: ETV Bharat)

ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಡಾ.ಲೀಲಾ ಮೋಹನ್ ಪಿ.ವಿ.ಆರ್ ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಡಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗೆ ಕೋವಿಡ್​ ವಾರಿಯರ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರ "ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ" ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಲೀಲಾ ಮೋಹನ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

'Nayi Ide Yecharike' movie Promotion
ಸತೀಶ್ ಅವರ 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಶ್ವಾನ (Photo: ETV Bharat)

