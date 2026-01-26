ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ, ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಸಾಥ್: ನೋಡಿ ರಿಷಬ್ ಪ್ರಗತಿ 10ನೇ ಪ್ರೇಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 26, 2026 at 10:44 AM IST
ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗೆ ದಶಕದ ಸಂಭ್ರಮ. ಹೌದು, ಜನವರಿ 23ರಂದು ಸುಂದರ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೋಡಿಯೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2022ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಕಾಂತಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದರು. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. 2022ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಕೂಡಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಿಷಬ್ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ.
ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಬರಹಗಾರನಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓರ್ವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡಾ ಹೌದು. ಇವರದ್ದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಕಟುಂಬಸ್ಥರು, ಹಿರಿಯರು, ಆತ್ಮೀಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದರು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೋಡಿಯೀಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ದಂಪತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ''ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಶಕ. ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದಾಗ ನನ್ನ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಜೀವಮಾನದ ಬಹುಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೀವಿರುವುದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಶಕದ ಸಂಭ್ರಮ ಇಲ್ಲಿದೆ'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ''ಸಿನಿಮಾನೇ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಶೋ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯ ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು ಬದುಕಿನ ಸುಂದರ ಅಚ್ಚರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ''ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಗುವಿಗೆ ನಗುವಾಗಿ, ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ, ಕೊನೆ ಕಾಣದ ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಸದಾ ನನಗಾಗಿ ನಿಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದಶಕದ ಸಂವತ್ಸರ..'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಖುದ್ದು ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ, ನಂತರ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಯಿತು. 2017ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದುರು ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕೂಡಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಜೋಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.