'ಕೊನೆ ಕಾಣದ ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಸದಾ ನನಗಾಗಿ ನಿಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದಶಕದ ಸಂವತ್ಸರ': ರಿಷಬ್ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ 10 ವರ್ಷ; ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 23, 2026 at 3:44 PM IST
'ಕಾಂತಾರ'. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ. ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ. ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೂರೈಸಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದವರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಬರಹಗಾರನಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓರ್ವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡಾ ಹೌದು.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರದ್ದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಕಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದರು. ಪ್ರಗತಿ ಜೊತೆ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇವರು. ದಂಪತಿಯ ಮಾದರಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿದಿದೆ. ಇವರ ಪ್ರೀತಿಗೀಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ.
ಹೌದು, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ''ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಗುವಿಗೆ ನಗುವಾಗಿ, ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ, ಕೊನೆ ಕಾಣದ ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಸದಾ ನನಗಾಗಿ ನಿಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದಶಕದ ಸಂವತ್ಸರ...'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈವರೆಗಿನ ಹಲವು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಇವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಬಹಳ ಸುಂದರ. ಈ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೊದಲು ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರವೊಂದರಲ್ಲಿ. ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಸಂದರ್ಭ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿ ಆದರು. ಪ್ರಗತಿ ಓರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಬಳಿ ಬಂದರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸುತ್ತ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್... ಸ್ನೇಹ ಶುರುವಾಯಿತು.
ಮೂಲತ: ಉಡುಪಿಯವರಾದ ಪ್ರಗತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದು ಐಬಿಎಂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ 2017ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ರಿಷಬ್ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ ಪತಿ ರಿಷಬ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಗತಿ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಮಾದರಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅನೇಕ ನವ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಸದ್ಯ ದಂಪತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.