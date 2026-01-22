ETV Bharat / entertainment

ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್​​​​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಫೈನಲ್​​ ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್​ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಹೋಮ್​ಬೌಂಡ್​ ಚಿತ್ರ ರೇಸ್​ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್: 98ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದ್ದ 'ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್' ಅಂತಿಮ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಆಸ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭರವಸೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 22 (ಗುರುವಾರ) ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತವು ಅಂತಿಮ ಐದು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, 'ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಜೆತ್ವಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ಆಸ್ಕರ್. ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ರೇಸ್​​ನ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯೋದೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ. ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದ 'ಹೋಮ್​​ಬೌಂಡ್'​​, 'ತನ್ವಿ: ದಿ ಗ್ರೇಟ್', 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1', 'ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ' ಮತ್ತು 'ದಶಾವತಾರ್' ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾಮಿನೇಷನ್​ಗೆ ರೇಸ್​ಗಿಳಿದಿದ್ದವು.

ನೀರಜ್​ ಘಯ್ವಾನ್ (Neeraj Ghaywan) ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್, 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗ'ದ ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್' ಕೊನೆ ಹಂತದ ಮತದಾನದವರೆಗೂ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ತಿಂಗಳಾರಂಭ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ 15 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೊನೆ ಸುತ್ತಿನ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿತು. ಈ ಕೊನೆ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 'ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್' ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇರಾಕ್, ಜಪಾನ್, ಜೋರ್ಡಾನ್, ನಾರ್ವೆ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಸ್ಪೇನ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ಟುನೀಶಿಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದಿತ್ತು.

ಆಸ್ಕರ್ ಶಾರ್ಟ್​ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು: ಹೋಮ್​​ಬೌಂಡ್' (ಭಾರತ), ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ 36 (ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್), ನೋ ಅದರ್ ಚಾಯ್ಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ), ಸಿರಾಟ್ (ಸ್ಪೇನ್), ಲೇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ (ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್), ಬೆಲೆನ್ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ), ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಬ್ರೆಜಿಲ್), ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್), ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಂಗ್ (ಜರ್ಮನಿ), ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಕ್ (ಇರಾಕ್), ಕೊಕುಹೊ (ಜಪಾನ್), ಆಲ್ ದಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು (ಜೋರ್ಡಾನ್), ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ (ನಾರ್ವೆ), ಲೆಫ್ಟ್-ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಗರ್ಲ್ (ತೈವಾನ್), ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದ್ ರಜಬ್ (ಟುನೀಶಿಯಾ).

ಈ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾವು 2020ರ ಬಷರತ್ ಪೀರ್ (Basharat Peer) ಅವರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್​ನ ರೂಪಾಂತರ. ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೋಯೆಬ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಟ ಇಶಾನ್ ಖತ್ತರ್ ಮತ್ತು ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಜೆತ್ವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿ.ಶ್ರೀದೇವಿ ಪುತ್ರಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್​​ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅವರ ಪಯಣ, ಕೋವಿಡ್​, ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ, ಯಶ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು': 'ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್' ನಟ ಶಿಶಿರ್ ಬೈಕಾಡಿ ಸಂದರ್ಶನ

7 ದಶಕಗಳಿಂದ ಆಸ್ಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈವರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ (1957), ಸಲಾಮ್ ಬಾಂಬೆ! (1988) ಮತ್ತು ಲಗಾನ್ (2001) ಚಿತ್ರಗಳು ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್​ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ..!': 'ಲ್ಯಾಂಡ್​​​ಲಾರ್ಡ್' ನಟ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಹೋಮ್​​​ಬೌಂಡ್​​​ ಅನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್​ ಜೋಹರ್​​ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಲವರು ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

