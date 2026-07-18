ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟರು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಲಿಸ್ಟ್
72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ನಟರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 7:32 PM IST
72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿಜೇತರನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು (ಎಂಟ್ರಿ) ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ 11 ಸದಸ್ಯರ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಫೀಚರ್ ವಿಭಾಗ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ: ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ (ಚಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್) ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ (ಬ್ರಮಯುಗಂ).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ: ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ (ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ: ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ, ಅಮರನ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ: ರೋಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ (ಮಿತ್ಯ) ಮತ್ತು ಸಚನಾ ನಮಿದಾಸ್ (ಮಹಾರಾಜ).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ: ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ (ಭಕ್ಷಕ್).
- ಉತ್ತಮ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ: ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ.
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿಲ್ಲರ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರು: ರಿದ್ಧಿಮನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ತಪಮಯ್ ದೇಬ್, ಗೀತಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅರುಣಾದೇವ್ ಪೋಥುಲಾ, ಅತಿಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ: ಬ್ರಹ್ಮಯುಗಂ, ಶೆಹನಾದ್ ಜಲಾಲ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ: ಪುಷ್ಪ 2, ಸುಕುಮಾರ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್: ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ (ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ: ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ: ಅನ್ಲ್ ಅರಸು, (ಮಹಾರಾಜ).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ: ಕಮಿಟಿ ಕುರ್ರೊಲ್ಲು.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ: ದೀಪಾಲಿ ನೂರ್ ಮತ್ತು ಶೀತಲ್ ಶರ್ಮಾ (ಪುಷ್ಪ 2)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ: ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370, ಶಾಶ್ವತ್ ಸಚ್ದೇವ್
- ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಮರನ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮನೋಜ್ ಮುಂತಶಿರ್, ಮೈದಾನ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ: ಅಭಯ್ ಜೋಧ್ಪುರ್ಕರ್, ನವಾಸಾಚಿ ಗೌರಿ ಮಜಿ ಚಿತ್ರದ ಘರತ್ ಗಣಪತಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ: 'ಎಆರ್ಎಂ' ಚಿತ್ರದ 'ಆಂಗ್ ವಾನ ಕೊನಿಲು' ಹಾಡಿಗಾಗಿ ವೈಕಂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ: ವಿಜಯ್ ಗಂಗೂಲಿ (ಸ್ತ್ರೀ 2).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್: ಮಾನಸ್ ಚೌಧರಿ, ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯ್ಯಾ 3
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕಲನ: ಆರ್.ಕಲೈವನನ್ (ಅಮರನ್)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಚಿತ್ರ: ಜುಯ್ಫೂಲ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರ: ಚಲಚಿತ್ರ ಎಖೋನ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ: ಮಿಥ್ಯ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ: ಫೆಮಿನಿಚಿ ಫಾತಿಮಾ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರ: ಮುಖಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಂಬಿಲವಾಡಿ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ: ಲಹರಿ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ: ರಾಯನ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗರ್ವಾಲಿ ಚಿತ್ರ: ಡೋಲಿ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ: ಕಮಿಟಿ ಕುರ್ರೊಲು
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಜರಾತಿ ಚಿತ್ರ: ಮಾರನ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಣಿಪುರಿ ಚಿತ್ರ: ಸುನೀತ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಚಿತ್ರ: ಮೋಗ್ ಅಸುಮ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತುಳು ಚಿತ್ರ: ಇಂಬು
- ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೇಯಝಗನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸುರೇನ್ ಜಿ.
ನಾನ್-ಫೀಚರ್ ವಿಭಾಗಗಳು
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ (ವಿಮರ್ಶೆ): ಸಂಜೀವ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ (ಹಿಂದಿ).
- ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬರವಣಿಗೆ: ನಾನಿರುವುದೇ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾಡಿರುವುದೇ ನನಗಾಗಿ: ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ತತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ. ಲೇಖಕ - ಕೆಂಚನೂರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಮಿರರ್ ಬುಕ್ಸ್.
- ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖ: ಭದ್ರ-ಕಾಳಿ ನಾಟಕಂ (ಮಲಯಾಳಂ).
- ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖ - ಚೋಲ ದೋರಾ ಔರ್ ಸುಯಿ (ಹಿಂದಿ) - ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಜೈಮಿನ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಘೈ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನರೇಟರ್/ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ - ಸೌಂದರ್ಯ ಜಯಚಂದ್ರನ್ - ಲಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್: ಎ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ - ಶಿವಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ವಿನ್ಯಾಸ: ಟಿಎಸ್ ಹರಿಹರ ಸುಧನ್ - ಬ್ಲ್ಯೂ (ತಮಿಳು).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ: ಎಡ್ಮಂಡ್ ರಾನ್ಸನ್ - ಲೈಫ್ ಇನ್ ಲೂಮ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಅಸ್ಸಾಮಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲಿ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶನ: ಆನಂದ್ ಎಲ್.ರೈ – ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ - ಏಕ್ತಾ ಕಾ ಪ್ರತೀಕ್ (ಹಿಂದಿ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರ (30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ) - ಹಮ್ಸಾಫರ್ (ಮರಾಠಿ) - ನಿರ್ಮಾಪಕರು: ಅನುಷ್ಕಾ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿರ್ದೇಶಕ: ಅಭಿಜಿತ್ ಅರವಿಂದ್ ದಳವಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನಿಮೇಷನ್ ಚಿತ್ರ: ಟಚ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟರ್ (ಸೈಲೆಂಟ್) - ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಜೆಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಟರ್: ಜೋಶಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್.
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾನ್-ಫೀಚರ್ ಚಿತ್ರ: 'ಪಿಪ್ಲಾಂಟ್ರಿ: ಎ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಇಕೋ ಫೆಮಿನಿಸಂ' (ಹಿಂದಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ: ರಾಮ್-ನಾಮಿ (ಹಿಂದಿ) - ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಬಿಬಿಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವರ್ಚುವಲ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಭಾರತಿಬಾಲ ಗಣಪತಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲೆ/ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಲನಚಿತ್ರ: ನಿದಾ (ಹಿಂದಿ) - ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಸಂಪ್ರೇಶನ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್; ನಿರ್ದೇಶಕ: ಅತುಲ್ ಪಾಂಡೆ.
- ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ: ಅಂಜೆನ್ - ನಿರ್ದೇಶಕ: ರವಿ ರಾಜ್ ಮುರ್ಮು.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾನ್-ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್: ಭಂಗಾರ್ (ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್) - ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ: ಸುಮಿರಾ ರಾಯ್
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