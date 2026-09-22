ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಸ್ಟ್: ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟರು
ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಏಕ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 6:00 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ಗುಜರಾತ್ನ ಏಕ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ವಿಜೇತರು ಇಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ತನ್ನ 72 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಏಕ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ (ಹಿಂದೆ ಕೆವಾಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳ) ನಡೆಯಿತು. 2024ರ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
📡LIVE Now 📡— PIB India (@PIB_India) September 22, 2026
🔹72nd National Film Awards
📍Kevadia, Gujarat#NationalFilmAwards #72ndNationalFilmAwards #IndiaCelebratesCinema #FilmsThatUnite #NFA #UnityInDiversityhttps://t.co/Ccii0zYf4a
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ
1969ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ (1913) 'ರಾಜಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಭೆ ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ. ಇದೀಗ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಚಂದನವನದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 6 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ನಟಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗರಿವರು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ
- ಮಿಥ್ಯ ಸಿನಿಮಾ
- ನಿರ್ದೇಶಕ: ಸುಮಂತ್ ಭಟ್
- ನಿರ್ಮಾಪಕರು: ಪರಂವಃ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ
- ಮಿಥ್ಯ
- ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ: ಅತೀಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ).
ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ
- ಮಿಥ್ಯ
- ಪೋಷಕ ನಟಿ: ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ (ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ).
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ:
- ಇಂಬು
- ನಿರ್ದೇಶಕ: ಶಿವಧ್ವಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ
- ನಿರ್ಮಾಪಕರು: ಪಿಚ್ಚರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ
ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬರವಣಿಗೆ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕ)
- 'ನಾನಿರುವುದೇ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾಡಿರುವುದೇ ನನಗಾಗಿ: ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ತತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ'
- ಲೇಖಕ: ಕೆಂಚನೂರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ
- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಮಿರರ್ ಬುಕ್ಸ್.
72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಫೀಚರ್ ವಿಭಾಗ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ: ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ (ಚಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್) ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ (ಬ್ರಮಯುಗಂ).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ: ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ (ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ: ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ, ಅಮರನ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ: ರೋಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ (ಮಿತ್ಯ) ಮತ್ತು ಸಚನಾ ನಮಿದಾಸ್ (ಮಹಾರಾಜ).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ: ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ (ಭಕ್ಷಕ್).
- ಉತ್ತಮ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ: ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ.
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿಲ್ಲರ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರು: ರಿದ್ಧಿಮನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ತಪಮಯ್ ದೇಬ್, ಗೀತಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅರುಣಾದೇವ್ ಪೋಥುಲಾ, ಅತಿಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ: ಬ್ರಹ್ಮಯುಗಂ, ಶೆಹನಾದ್ ಜಲಾಲ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ: ಪುಷ್ಪ 2, ಸುಕುಮಾರ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್: ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ (ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ: ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ: ಅನ್ಲ್ ಅರಸು, (ಮಹಾರಾಜ).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ: ಕಮಿಟಿ ಕುರ್ರೊಲ್ಲು.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ: ದೀಪಾಲಿ ನೂರ್ ಮತ್ತು ಶೀತಲ್ ಶರ್ಮಾ (ಪುಷ್ಪ 2)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ: ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370, ಶಾಶ್ವತ್ ಸಚ್ದೇವ್
- ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಮರನ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮನೋಜ್ ಮುಂತಶಿರ್, ಮೈದಾನ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ: ಅಭಯ್ ಜೋಧ್ಪುರ್ಕರ್, ನವಾಸಾಚಿ ಗೌರಿ ಮಜಿ ಚಿತ್ರದ ಘರತ್ ಗಣಪತಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ: 'ಎಆರ್ಎಂ' ಚಿತ್ರದ 'ಆಂಗ್ ವಾನ ಕೊನಿಲು' ಹಾಡಿಗಾಗಿ ವೈಕಂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ: ವಿಜಯ್ ಗಂಗೂಲಿ (ಸ್ತ್ರೀ 2).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್: ಮಾನಸ್ ಚೌಧರಿ, ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯ್ಯಾ 3
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕಲನ: ಆರ್.ಕಲೈವನನ್ (ಅಮರನ್)
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ: ಮಿಥ್ಯ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಚಿತ್ರ: ಜುಯ್ಫೂಲ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರ: ಚಲಚಿತ್ರ ಎಖೋನ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ: ಫೆಮಿನಿಚಿ ಫಾತಿಮಾ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರ: ಮುಖಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಂಬಿಲವಾಡಿ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ: ಲಹರಿ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ: ರಾಯನ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗರ್ವಾಲಿ ಚಿತ್ರ: ಡೋಲಿ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ: ಕಮಿಟಿ ಕುರ್ರೊಲು
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಜರಾತಿ ಚಿತ್ರ: ಮಾರನ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಣಿಪುರಿ ಚಿತ್ರ: ಸುನೀತ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಚಿತ್ರ: ಮೋಗ್ ಅಸುಮ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತುಳು ಚಿತ್ರ: ಇಂಬು
ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೇಯಝಗನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸುರೇನ್ ಜಿ.
ನಾನ್ - ಫೀಚರ್ ವಿಭಾಗ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ (ವಿಮರ್ಶೆ): ಸಂಜೀವ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ (ಹಿಂದಿ).
- ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬರವಣಿಗೆ: ನಾನಿರುವುದೇ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾಡಿರುವುದೇ ನನಗಾಗಿ: ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ತತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ. ಲೇಖಕ - ಕೆಂಚನೂರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಮಿರರ್ ಬುಕ್ಸ್.
- ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖ: ಭದ್ರ-ಕಾಳಿ ನಾಟಕಂ (ಮಲಯಾಳಂ).
- ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖ - ಚೋಲ ದೋರಾ ಔರ್ ಸುಯಿ (ಹಿಂದಿ) - ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಜೈಮಿನ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಘೈ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನರೇಟರ್/ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ - ಸೌಂದರ್ಯ ಜಯಚಂದ್ರನ್ - ಲಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್: ಎ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ - ಶಿವಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ವಿನ್ಯಾಸ: ಟಿಎಸ್ ಹರಿಹರ ಸುಧನ್ - ಬ್ಲ್ಯೂ (ತಮಿಳು).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ: ಎಡ್ಮಂಡ್ ರಾನ್ಸನ್ - ಲೈಫ್ ಇನ್ ಲೂಮ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಅಸ್ಸಾಮಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲಿ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶನ: ಆನಂದ್ ಎಲ್.ರೈ – ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ - ಏಕ್ತಾ ಕಾ ಪ್ರತೀಕ್ (ಹಿಂದಿ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರ (30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ) - ಹಮ್ಸಾಫರ್ (ಮರಾಠಿ) - ನಿರ್ಮಾಪಕರು: ಅನುಷ್ಕಾ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿರ್ದೇಶಕ: ಅಭಿಜಿತ್ ಅರವಿಂದ್ ದಳವಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನಿಮೇಷನ್ ಚಿತ್ರ: ಟಚ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟರ್ (ಸೈಲೆಂಟ್) - ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಜೆಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಟರ್: ಜೋಶಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್.
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾನ್-ಫೀಚರ್ ಚಿತ್ರ: 'ಪಿಪ್ಲಾಂಟ್ರಿ: ಎ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಇಕೋ ಫೆಮಿನಿಸಂ' (ಹಿಂದಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್).
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ: ರಾಮ್-ನಾಮಿ (ಹಿಂದಿ) - ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಬಿಬಿಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವರ್ಚುವಲ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಭಾರತಿಬಾಲ ಗಣಪತಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲೆ/ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಲನಚಿತ್ರ: ನಿದಾ (ಹಿಂದಿ) - ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಸಂಪ್ರೇಶನ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್; ನಿರ್ದೇಶಕ: ಅತುಲ್ ಪಾಂಡೆ.
- ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ: ಅಂಜೆನ್ - ನಿರ್ದೇಶಕ: ರವಿ ರಾಜ್ ಮುರ್ಮು.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾನ್-ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್: ಭಂಗಾರ್ (ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್) - ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ: ಸುಮಿರಾ ರಾಯ್.
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