National Film Awards: ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಮಿಥ್ಯ'ಗೆ 3 ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 'ಇಂಬು' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ
72nd National Film Awards ceremony: ಗುಜರಾತ್ನ ಏಕ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಾಧಕರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 5:23 PM IST
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಏಕ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 92 ಮಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2024ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿವೆ. ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ 11 ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (ಎಂಟ್ರಿಸ್) ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತರನ್ನು ಜುಲೈ 18ರ ಸಂಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು.
📡LIVE Now 📡— PIB India (@PIB_India) September 22, 2026
🔹72nd National Film Awards
📍Kevadia, Gujarat#NationalFilmAwards #72ndNationalFilmAwards #IndiaCelebratesCinema #FilmsThatUnite #NFA #UnityInDiversityhttps://t.co/Ccii0zYf4a
ಕನ್ನಡದ 'ಮಿಥ್ಯ' 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ತುಳುವಿನ 'ಇಂಬು' 1 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ
- ಮಿಥ್ಯ ಸಿನಿಮಾ
- ನಿರ್ದೇಶಕ: ಸುಮಂತ್ ಭಟ್
- ನಿರ್ಮಾಪಕರು: ಪರಂವಃ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ
- ಮಿಥ್ಯ
- ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ: ಅತೀಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ).
ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ
- ಮಿಥ್ಯ
- ಪೋಷಕ ನಟಿ: ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ (ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ).
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ:
- ಇಂಬು
- ನಿರ್ದೇಶಕ: ಶಿವಧ್ವಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ
- ನಿರ್ಮಾಪಕರು: ಪಿಚ್ಚರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ
ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬರವಣಿಗೆ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕ)
- 'ನಾನಿರುವುದೇ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾಡಿರುವುದೇ ನನಗಾಗಿ: ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ತತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ'
- ಲೇಖಕ: ಕೆಂಚನೂರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ
- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಮಿರರ್ ಬುಕ್ಸ್.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪರಂವಃ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಮಿಥ್ಯ ಸಿನಿಮಾ 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸುಮಂತ್ ಭಟ್ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಕಥೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ 'ಮಿಥ್ಯ' ಮುಖೇನ ಸುಮಂತ್ ಭಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ, ಅವರ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲಾರದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಕಾಣುವ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆತನ ಹುಡುಕುವ ಪಯಣವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಉದಿತ್ ಖುರಾನ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಮಿಥುನ್ ಮುಕುಂದನ್ ಸಂಗೀತ, ಭುವನೇಶ್ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಸಂಕಲನವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ.
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