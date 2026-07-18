7 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ: ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ; 2ನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸುವ ಗುರಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆರಿಗೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಟ್ಲೀ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಕಾ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 12:01 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 7 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ರಾಕಾ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ, ಜವಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ನಟಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. 'ರಾಕಾ' ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, 2027ರ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
The Queen marches to conquer!❤🔥— Sun Pictures (@sunpictures) June 7, 2025
Welcome onboard @deepikapadukone✨#TheFacesOfAA22xA6
▶️ https://t.co/LefIldi0M5#AA22xA6 - A Magnum Opus from Sun Pictures💥@alluarjun @Atlee_dir#SunPictures #AA22 #A6 pic.twitter.com/85l7K31J8z
ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಿಕಾ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಟಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ ಇದ್ದು, ಸದ್ಯ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಭಾರತೀಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕಾ ಜೊತೆಗೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ನಟಿ ಬಳಿ ಇದೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಬೇಡಿಕೆಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ನಟಿ ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿಂಘಮ್ ಅಗೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ದೀಪಿಕಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಕೂಡಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಕೂಡಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನದ ನಂತರ ನಟಿಮಣಿಯರು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದೀಪಿಕಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೋರಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕಿ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ರಾಕಾ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.
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ಈ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಕಿ 2 ತಯಾರಕರು, ದೀಪಿಕಾ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಂಡ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ, ದೀಪಿಕಾ ಅವರು ಕಲ್ಕಿ 2 ಅನ್ನು ಏಕೆ ತೊರೆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಅವರು ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ಕಲ್ಕಿ ತಯಾರಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, "ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು (ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್) ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪಾಠವೆಂದರೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದು ಆ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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