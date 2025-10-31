ಡಾಲಿ, ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಕೆ
'666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್' 1970ರ ದಶಕದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಕಾಲದ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2025 at 4:22 PM IST
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೇಮಂತ್ ಎಂ.ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ '666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್', 1970ರ ದಶಕದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಕಾಲದ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.
1970–1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ 'ವಿಂಟೇಜ್ ಲೊಮೋಸ್' ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ತಂಡ, ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ತಂಡವು ಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ ಅಲ್ಲದೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಈ ಕುರಿತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅದ್ವೈತ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಟ್, ಬೆಳಕು, ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಜೇಡರ ಬಲೆ ಚಿತ್ರಗಳಂತೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. 1970ರ ದಶಕದ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳಂತೆಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಯಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸದೇ, ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ".
"16 ವಿಭಿನ್ನ ಲೆನ್ಸ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ವಿಂಟೇಜ್ ಲೊಮೋ ಅನಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಲೊಮೋ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫ್ಲೇರ್ಸ್, ಪೇಂಟರೀ ಫಾಲ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಇಂಪರಿಘೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು 666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದಿ.ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಸೀಟ್ ರಿಸರ್ವ್: ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಳೆ ನಡುವೆ ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡಾ.ವೈಶಾಖ್ ಜೆ.ಗೌಡ ಅವರ ವೈಶಾಖ್ ಜೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೇಮಂತ್ ಎಂ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದು, ಅದ್ವೈತ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನರ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹನುಮಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾ'ಕಾಳಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡತಿ: ರಮ್ಯಾ, ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರ ಅಭಿನಂದನೆ
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.