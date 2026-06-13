ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 6 ತಿಂಗಳು! ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದವ್ರು, ಮಾಡದವ್ರು, ಸೋಲು-ಗೆಲುವು, ವಿವಾದ, ನಿಧನ...
2026ರ ಆರು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ! ಈ 6 ತಿಂಗಳ ಚಂದನವನದ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 13, 2026 at 10:38 AM IST
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ಈ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೆಲುವು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೋಲು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಕೆಡಿ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿವಾದ. ದರ್ಶನ್ಗಿಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ! ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ರಂತಹ ನವ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಆಗಮನ. ಅದರ ನಡುವೆ ನೆಪೋಟಿಸಂ ಚರ್ಚೆ!. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರಂತಹ ಮೇರು ಕಲಾವಿದನ ದುರಂತ ನಿಧನ! ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಪಾಲಿಗೆ ಈ 6 ತಿಂಗಳು ಕೇಕ್ವಾಕ್ ಅಂತೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈವರೆಗೆ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿವೆ? ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ವಿವಾದಗಳು ಯಾವುವು? ಈ ವರ್ಷ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕಿದೆ? ನಿಧನ ಹೊಂದಿದವರಾರು? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 6 ತಿಂಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗಾಗಿ.
ಈವರೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಷ್ಟು?
ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಡಗೆ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ. ಏಕಂದ್ರೆ, ಈ ಐದುವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 107 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿವೆ.
ಯಶ ಕಂಡ ಚಿತ್ರಗಳೆಷ್ಟು?
ಆದ್ರೆ, 107 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ 5 ರಿಂದ 6 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ. ಉಳಿದವು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿವೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ದೇಶವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೇನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ನಂತರ ಜೂನ್ 4 ಎಂದಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಹಾಗೂ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೆ.ಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಎದುರಿಸಿದ ವಿವಾದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಹೇಳೋದೇನು?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ರೀಗ ಆ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಟುಡಿಯೋದೊಳಗೇ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಗೌಪ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಕುತೂಹಲ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಟಿಟಿ ಬಂತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
''ಇನ್ನೂ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ನೋಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಲ್ಲ, ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಇದ್ರು. ಪ್ರೇಮ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದೊರೆ ಭಗವಾನ್ ಇದ್ರು... ಹೀಗೆ ದ್ವಾರಕೀಶ್, ಭಾರ್ಗವ, ವಿಜಯ್ ಅಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗಟ್ಟಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಶ್, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತಹ ನಟರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು.
''ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅದೆಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಟರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ'' ಎಂದು ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಇಟ್ಟರು.
ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು
ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್: ಈವರೆಗೆ ಆಗಿರುವ 107 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್'. 'ಸಾರಥಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ವಿ.ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ 14 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆಯರಾದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದ್ರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ, 2026ರ ಮೊದಲ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19ರಿಂದ ಝೀ5 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3: ಯುಗಾದಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ 18.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ತೀರ್ಥರೂಪ ತಂದೆಯವರಿಗೆ: ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ತೀರ್ಥರೂಪ ತಂದೆಯವರಿಗೆ' ಕಥೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಸೇರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಎದುರಿಸಿತು.
ಲೋ ನವೀನ: ಗಾಯಕ ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಲೋ ನವೀನ' ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿತು.
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ಕಿಚ್ಚನ ಅಳಿಯನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 5ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಚಿತ್ ಅಭಿನಯ ಬಹುತೇಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್
- ಸುದೀಪ್
- ದರ್ಶನ್
- ಉಪೇಂದ್ರ
- ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
- ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ
- ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ
- ಶ್ರೀಮುರಳಿ
- ಗಣೇಶ್
- ಶರಣ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು..
ಈವರೆಗೆ ಕೆಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲವಾದ್ರೂ 2026ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ? ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲಿದೆ? ಅದೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಚಲಿದೆ? ಅನ್ನೋದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ಕ್ಕೇನೆ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿ, 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ, ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತು. ಹೊಸ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ.
ಯಶ್ ನಂತರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡ್ಯಾಡಿ, 999 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗೇ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿನ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್' ಕೂಡಾ ಇದೇ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಜಿಂಗೋ, ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದು, 999 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೇ ಅಣ್ಣ ಫ್ರಮ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳೋದೇನು?
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಪಿಂಗಾರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
''ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಾಗಬೇಕು. ಕೇರಳ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಹೇಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೋ, ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಥೆಗಾರರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಥ್ ಬೇಕು'' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
''ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 100+ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು. ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ? ಇಲ್ವೋ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರೆಗ್ಯೂಲರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರುಗಳು ಕೂಡಾ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಮಿಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿವಾದಗಳು
ಈ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸುದ್ದಿಗಳಂದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡಿ ಸಾಂಗ್.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್: ಜನವರಿ 8, ಯಶ್ ಅವರ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಹಲವು ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾದವು. ಕಾರೊಳಗಿನ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು.
ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ ಸಾಂಗ್: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೆ.ಡಿ: ದಿ ವಿಲನ್' ಚಿತ್ರದ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಭಂಗಿಗಳು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸೇರಿ ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ, 50 ಬುಡಕಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ನಟ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
Retro rhythm. Electrifying moves. Unstoppable swagger🔥— KVN Productions (@KvnProductions) March 14, 2026
The song release event is happening today at 5:05 PM at AMB Cinemas 🔊 releasing on @aanandaaudio. Stay tuned! | KDTheDevil#SarseNinnaSeragaSarse - KANNADA#SarkeChunarTeriSarke - HINDI#JaripeyNaathoPandagaJaripey -… pic.twitter.com/74rxTOTpuB
ದರ್ಶನ್ ಜೈಲುವಾಸ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ 60 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮೇ 15ರಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕವೂ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನ ಸೆರೆಮನೆವಾಸ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ವಿವಾದ: ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಥೆಗಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ ನಾಯಕ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕೂಡಾ ಕಥೆಗಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ ನಾಯಕ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಆರೋಪ ಪತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂತು. ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿತು.
ಈ ಕಥೆಯ ತಿರುಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಚಿತ್ರಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ, ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಬಳಿಯಿರುವ ಚಿತ್ರಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಥೆಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ತೆರೆ ಎಳೆಯಿತು.
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ ವಿವಾದ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ''ನಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2006ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಸಮಾಧಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಾಗಿ 2.5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಿದೆ. 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೋರಾಟವೇ ಭೂಮಿ. ಸರ್ಕಾರವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಮತಗಳ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವಾದಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ'' ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ನಟನ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಲಾಯ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದರು.
ಕಾಂತಾರ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ವಿವಾದ: ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರದ ದೈವಪಾತ್ರವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇ 26ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಟ ಈ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು.
@NimmaShivanna nepotism controversy 🏌️💥#Shivanna #Shivarajkumar #KingShivanna #DrShivarajkumar #DrShivarajkumarUpdates pic.twitter.com/mv3tmFdYjY— Dr Shivarajkumar updates ™ (@shivannaupdates) June 7, 2026
ನೆಪೋಟಿಸಂ: ವಿವಾದವಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕಳೆದ 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾಯಿತು. ಸುದೀಪ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಅಭಿನಯದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಜೂನ್ 5ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಸುದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ, ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನೆಪೋಟಿಸಂ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ನೆಪೋಟಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ?' ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಕಿಚ್ಚ ಹೀಗೆಳಿದ್ರು ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣನ ಬಳಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಕೂಡಲೇ 'ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಕೆ ಬಂತು?' ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ರು. ''ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದಾ? ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಲ್ಲ. ನವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ'' ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
@NimmaShivanna nepotism controversy 🏌️💥#Shivanna #Shivarajkumar #KingShivanna #DrShivarajkumar #DrShivarajkumarUpdates pic.twitter.com/mv3tmFdYjY— Dr Shivarajkumar updates ™ (@shivannaupdates) June 7, 2026
ದರ್ಶನ್ ಮಾಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿಕೆ: ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರ ಮಾಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಹಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ದರ್ಶನ್ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದರು. ಆದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸಹೋದರ ದಿನಕರ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. 'ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ದುರ್ಬಳಕೆ' ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು.
ನಿಧನ
ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್: ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ 47ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಮಿಲನಾ, ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.
ಜೋಸೈಮನ್: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಟ ಜೋಸೈಮನ್ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2026ರಂದು ತಮ್ಮ 80ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಜೋಸೈಮನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅಂಬರೀಷ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಂತಹ ಮೇರುನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಇವರು ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ "ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ" ಅಚೀವರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2024ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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ಇನ್ನೇನು 2026ರ ಆರು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ? ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತೆ? ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವರ್ಷ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಚಂದನವನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
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