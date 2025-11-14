ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿನಿಸುಗ್ಗಿ: ಇಂದು ಗತವೈಭವ, ಜೈ, ಲವ್ ಒಟಿಪಿ ಸೇರಿ 6 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ
ಇಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ 6 ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಕಂಡಿವೆ.
November 14, 2025
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿ ಸುಗ್ಗಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಬಳಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 25 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇಂದು ಒಟ್ಟು 6 ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಂಡಿವೆ?: ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಮತ್ತು ಯುವ ನಟ ದುಷ್ಯಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಗತವೈಭವ ಚಿತ್ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಅನೀಶ್ ತೇಜೇಶ್ವರ್ ಅಭಿನಯದ ಲವ್ ಒಟಿಪಿ, ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಜೈ ಚಿತ್ರವೂ ಇಂದೇ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾಮನೂರು ಅಭಿನಯದ ಉಡಾಳ ಮತ್ತು ಹೊಸಬರ ಹಿಕೋರಾ, ವೀರೇನ್ ಸಾಗರ್ ಬಗಾಡೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ಕೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 6 ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿವೆ.
ಗತ ವೈಭವ: ಸರಳ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಆಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಗತ ವೈಭವ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿವೆ. ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನರ್ತಕಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಯುವ ನಟ ದುಷ್ಯಂತ್, ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.
ಗತ ವೈಭವ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮಕಥೆ. ನವ ನಟ ದುಷ್ಯಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೂ 19 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ತ್ರಿಭಾಷಾ ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಕಂಬಳವೂ ಇರೋದು ವಿಶೇಷ.
ಜೈ: ಕರಾವಳಿ ಪ್ರತಿಭೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಜೈ ಚಿತ್ರವೂ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ 501 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸೋ ಮೂಲಕ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಡಾಳ: ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾಮನೂರು ಅಭಿನಯದ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮೋಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಉಡಾಳ ಚಿತ್ರ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ನಟ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾಮನೂರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲವ್ ಒಟಿಪಿ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭರವಸೆಯ ನಟ ಕಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೀಶ್ ತೇಜೇಶ್ವರ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಲವ್ ಒಟಿಪಿ ಕೂಡಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಯಕ ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಿಂತ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಗಲಾಟೆ ಮ್ಯಾಚ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಲವ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಿಂದ. ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆನಂತರದ ಪಡಪಾಟಲು, ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ... ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮೋದಿನಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸಬರ ಹಿಕೋರಾ, ವೀರೇನ್ ಸಾಗರ್ ಬಗಾಡೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ 'ಕೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್' ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿವೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ಆರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಜೈ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.