'ನಿಂಗವ್ವ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್': 'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್' ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್ ಸಂದರ್ಶನ
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ನಟರು ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್' ಚಿತ್ರದ ನಿಂಗವ್ವ ಹಾಡಿನ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 27, 2025 at 5:19 PM IST
'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್', ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಸರ್ವೈವರ್ ಹಾಗೂ ರೂಲರ್ ಟೀಸರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ 'ನಿಂಗವ್ವ ನಿಂಗವ್ವ' ಹಾಡು ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು? ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು? ಹೀಗೆ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್ ಕೆ ಹಂಪಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಂಗವ್ವ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ?
''ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ 80ರ ದಶಕದ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು 5 ವಿಭಿನ್ನ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದೆವು. ಬೆಟ್ಟ, ನದಿ ಸಮೀಪದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ರಾಮನಗರ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಸಂತಹೈಕ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಐದು ದಿನಗಳು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ದಿನ ಜಾತ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ರಾಗಿ ಕಣ ಹೀಗೆ ಐದು ಶೈಲಿಯ ಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಹಾಡನ್ನು ಥೇಟ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು?
''ಮೊದಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅದ್ದೂರಿತನ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯ್ ಸರ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ವಿಜಿ ಸರ್ ಕುರಿ ಮರಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಸೀನ್, ಜಾತ್ರೆ ಸೀನ್, ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಸೀನ್ಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ್ವಿ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವೈವರ್ ಹಾಗೂ ರೂಲರ್ ಟೀಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಿಂಗವ್ವ ಹಾಡು ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?
ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಮಸಾಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಿ ಸಾರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ನಿಂಗವ್ವ ನಿಂಗವ್ವ ಹಾಡನ್ನು ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಲವ್ಲೀ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೇಮ್ ದಂಪತಿ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ದಂಪತಿ, ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಹಾಗೂ ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂತೆರೋ ದಂಪತಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದರು. ಹಾಡನ್ನು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಬರೆದಿದ್ದು, ಗಾಯಕರಾದ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಭಟ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ಒಂದು ಮಗು ಆದ ಮೇಲೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್, ನಾಯಕಿ ರಚಿತಾ ಅವರನ್ನು ಮುದ್ದಿಸುವ ಹಾಡು ಇದಾಗಿದೆ.
ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್, ಈ ಸಾಂಗ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜಾಹೀರಾತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕೆ.ವಿ.ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಅವರು ಸಾರಥಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಡಿ ಬಹು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಸ್ವಾಮಿ ಜೆ ಗೌಡ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಣ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಸ್ತಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೆ. ಜನವರಿ 23, 2026ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
80ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ನೆಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರಿ ರಿತನ್ಯಾ, ಶಿಶಿರ್, ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಮಿತ್ರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ದಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.