ETV Bharat / entertainment

ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ 'AFRO ಟಪಾಂಗ್​​' ಮೇಕಿಂಗ್​ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್​​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ '45' ಚಿತ್ರದ 'AFRO ಟಪಾಂಗ್​​' ಸಾಂಗ್​ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಹಾಡಿನ ಮೇಕಿಂಗ್​ ವಿಡಿಯೋ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

'AFRO Tapaang' Making Video out
'ಆಫ್ರೋ ಟಪಾಂಗ್' ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್​ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 27, 2025 at 1:50 PM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​​ವುಡ್​​ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​​ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಾರೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ನಟರು ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರಿಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ '45'. ಈ ತಿಂಗಳಾರಂಭ ಚಿತ್ರದ 'AFRO ಟಪಾಂಗ್​' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ​ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡು ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್​ ಸಾಂಗ್​ನ ಮೇಕಿಂಗ್​ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂ.ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​, ಬಿಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್​ ಸಲುವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾವೀಗ 'AFRO ಟಪಾಂಗ್​' ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಉಗಾಂಡದ ಜಿಟೊ ಕಿಡ್ಸ್ ಈ ಸಾಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಸಿ.ಬಿಜ್ಜು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದು ಹಾಡಿದ್ದರೆ, ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 45 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಾಡುಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ​ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಈ ಹಿಂದೆ, ''ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಲು ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ, ''ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಹಾಡು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಈ ಖಾಲಿತನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತದೆ': ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮೊದಲ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ 45 ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಉಗಾಂಡದ ಜಿಟೊ ಕಿಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಂತ ನೃತ್ಯಗಾರರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅನೇಕ ಹಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳಿಗೆ ವಿ.ಎಫ್.ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೆನಡಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ "MARZ" ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿ.ಎಫ್.ಎಕ್ಸ್ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್​​ನ ಖ್ಯಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಸಿಜಿ ವರ್ಕ್ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಜಿ (ವಿ.ಎಫ್.ಎಕ್ಸ್) ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ': ಮಲತಾಯಿ ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

Last Updated : November 27, 2025 at 2:57 PM IST

TAGGED:

ARJUN JANYA 45 MOVIE
45 ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್​ ಆಫ್ರೋ ಟಪಾಂಗ್
ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ
ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಜುನ್​​ ಜನ್ಯ
AFRO TAPAANG MAKING VIDEO

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ; ಕೈಹಿಡಿದ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ

26/11: ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ 20 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ನರ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ

ಇದು ಗಿಳಿಗಳ ಮನೆ: ಯುವಕನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ!, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಹಿವಾಟು!

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ: ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.